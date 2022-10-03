Çavuşoğlu: Gaz alanında Libya'yla mutabakat muhtırası imzalıyoruz

Libya’ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya ve Türkiye arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Çavuşoğlu, doğalgaz anlaşmasına yönelik olarak ise "Gaz anlaşması şu anda enerji bakanlıklarımız alanında müzakere ediliyor" dedi.

'Libya'nın yanında olacağız'

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Libya’nın güvenliğine desteğimizi yinelemek için bugün Trablus’tayız. Geniş bir heyetle geldik. Saygıdeğer bakanlarımızın ve diğer arkadaşlarımızın içinde olduğu bir heyetle geldik. Saygıdeğer mevkidaşım Necla Hanım'a ve Milli Birlik hükûmetine, Başkanlık Konseyi'ne teşekkür ediyorum.

Libya'nın zor zamanlarında hep Libya'nın ve Libya halkının yanında olduk. Bundan sonra da tereddüt etmeden yanınızda olacağız. Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engelleme, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında olmaya Türkiye olarak devam edeceğiz.

Libyalı kardeşlerimizin kalıcı barışı bir an önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız.

Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası

Libya'yla ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden, komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor.

Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası istikrar oylunda önemli bir mihenk taşıdır. Çalışmalarımızı Libya’nın düzenli bir orduya kavuşması için sürdüreceğiz.

Deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası ortak menfaatlerimizi güvence altına alıyor. Bu husus her kesimden Libyalı kardeşlerimizce de kabul ediliyor.

'Kazan-kazan anlayışıyla ticari ilişkiler'

Akdeniz’i tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme konusunda kararımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız o nedenle Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz Konferansı talebinde bulunmuştur.

Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımızın Libya’ya dönmesini, yarım kalan işleri tamamlamasını biz teşvik ediyoruz.

Türk Hava Yolları’nın tekrar uçuşlarına başlaması için birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte THY’den uzman arkadaşlarımız tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemede bulunacaklar. Bu uçuşların da kısa sürede başlamasını istiyoruz.

Başkanlık Konseyi'nin başlattığı Ulusal Uzlaşı sürecini kıymetli görüyoruz. Gerekli desteği vermeye hazırız. Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Hidrokarbon anlaşması

Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde gerek deniz yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ve Libya firmalarının briklikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmelerini hedefliyor.

Gaz anlaşması şu anda Enerji Bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor. İmzalandıktan sonra içeriğini açıklayacağız. O da gaz konusunda iki ülke arasında işbirliğini hedefleyen bir anlaşma olacak.

Deniz yetki alanları anlaşması

Deniz yetki alanları anlaşması konusunda sanırım yanlış anlaşılma oldu. Bu anlaşma iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır. Yürürlükte olan bir anlaşmadır. Ayrıca hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. BM bir onay mekanizması değildir. Bildirimde bulunduk. Türkiye olarak kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı, deniz yetki alanlarını belirleyerek BM'ye kaydettirmesidir.

Türkiye olarak yerel paralarla kendi paramızla ticareti teşvik ediyoruz. Bu anlamda milli paralarla ticaret yaptığımız ülkeler var. Bunun oranını da artırmaya çalışıyoruz. Merkez Bankalarımız arasında SWAP anlaşması da imzalanıyor. Libya’yla ticaret hacmimiz 4 milyarı aşacak görünüyor. Gerek takas, gerek milli paralarla ticaret niye olmasın.

'Enerji konusunda bir transit ülke konumundayız'