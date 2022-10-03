Çavuşoğlu: Gaz alanında Libya'yla mutabakat muhtırası imzalıyoruz

Libya’ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.
Libya ve Türkiye arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Çavuşoğlu, doğalgaz anlaşmasına yönelik olarak ise "Gaz anlaşması şu anda enerji bakanlıklarımız alanında müzakere ediliyor" dedi.
'Libya'nın yanında olacağız'
Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Libya’nın güvenliğine desteğimizi yinelemek için bugün Trablus’tayız. Geniş bir heyetle geldik. Saygıdeğer bakanlarımızın ve diğer arkadaşlarımızın içinde olduğu bir heyetle geldik. Saygıdeğer mevkidaşım Necla Hanım'a ve Milli Birlik hükûmetine, Başkanlık Konseyi'ne teşekkür ediyorum.
- Libya'nın zor zamanlarında hep Libya'nın ve Libya halkının yanında olduk. Bundan sonra da tereddüt etmeden yanınızda olacağız. Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engelleme, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında olmaya Türkiye olarak devam edeceğiz.
- Libyalı kardeşlerimizin kalıcı barışı bir an önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız.
Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası
- Libya'yla ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden, komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor.
- Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası istikrar oylunda önemli bir mihenk taşıdır. Çalışmalarımızı Libya’nın düzenli bir orduya kavuşması için sürdüreceğiz.
- Deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat muhtırası ortak menfaatlerimizi güvence altına alıyor. Bu husus her kesimden Libyalı kardeşlerimizce de kabul ediliyor.
'Kazan-kazan anlayışıyla ticari ilişkiler'
- Akdeniz’i tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme konusunda kararımız tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımız o nedenle Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz Konferansı talebinde bulunmuştur.
- Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımızın Libya’ya dönmesini, yarım kalan işleri tamamlamasını biz teşvik ediyoruz.
- Türk Hava Yolları’nın tekrar uçuşlarına başlaması için birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte THY’den uzman arkadaşlarımız tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemede bulunacaklar. Bu uçuşların da kısa sürede başlamasını istiyoruz.
- Başkanlık Konseyi'nin başlattığı Ulusal Uzlaşı sürecini kıymetli görüyoruz. Gerekli desteği vermeye hazırız. Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Hidrokarbon anlaşması
- Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde gerek deniz yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ve Libya firmalarının briklikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmelerini hedefliyor.
- Gaz anlaşması şu anda Enerji Bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor. İmzalandıktan sonra içeriğini açıklayacağız. O da gaz konusunda iki ülke arasında işbirliğini hedefleyen bir anlaşma olacak.
Deniz yetki alanları anlaşması
- Deniz yetki alanları anlaşması konusunda sanırım yanlış anlaşılma oldu. Bu anlaşma iki egemen ülke arasında imzalanan bir anlaşmadır. Yürürlükte olan bir anlaşmadır. Ayrıca hem Türkiye hem de Libya böyle bir anlaşmayı imzaladığımızı BM'ye bildirmiştir. BM bir onay mekanizması değildir. Bildirimde bulunduk. Türkiye olarak kıta sahanlığımızın sınırlarını da BM'ye kaydettirdik. Libya'nın yapması gereken de kendi kıta sahanlığı, deniz yetki alanlarını belirleyerek BM'ye kaydettirmesidir.
- Türkiye olarak yerel paralarla kendi paramızla ticareti teşvik ediyoruz. Bu anlamda milli paralarla ticaret yaptığımız ülkeler var. Bunun oranını da artırmaya çalışıyoruz. Merkez Bankalarımız arasında SWAP anlaşması da imzalanıyor. Libya’yla ticaret hacmimiz 4 milyarı aşacak görünüyor. Gerek takas, gerek milli paralarla ticaret niye olmasın.
'Enerji konusunda bir transit ülke konumundayız'
- Seçim süreci Libyalıların karar alacağı bir süreç olması gerekiyor. Bir yol haritasının belirlenmesi lazım. Seçimden önce gerekli yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Seçim sonuçlarını herkes tarafından kabul edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve seçim gününde de tüm teknik çalışmaların öyle düzenlenmesi gerekiyor ki seçimin şeffaf, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşmesi, sonuçların herkes tarafından kabul edilmesi, milli bakımdan da ülkenin siyasi istikrarı bakımından önemli. Türkiye olarak biz Libyalıların seçim süreciyle ilgili çalışmalarını destekliyoruz. Bir an önce yol haritasının netleşmesinde Libya için yarar var diye düşünüyoruz.
- Enerji konusunda bir transit ülke konumundayız kendi üretimimiz sınırlı olduğu halde. Özellikle Doğu Avrupa ve Balkanlardaki ülkelere de bu anlamda yardım etmeye çalışıyoruz hem elektrik hem de doğalgaz tedariki konusunda. Azerbaycan’da üretilen doğal gazın bu ülkelere ulaştırılması konusunda.
- Bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü anlaşmadığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü değil, önemli olan. Önemli olan imzalanan anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, biz buna bakarız. Libya'nın üçüncü ülkelerle de ilişkilerini geliştirmesinden biz memnuniyet duyarız.