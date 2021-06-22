Buldan: Barış umuduna kurşun sıktılar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, “Acımız büyük, öfkemiz de. Canımızı, yoldaşımızı, partimizin emektarı Deniz Poyraz’ı alçakça katlettiler. Bizden, yaşamdan kopardılar. Karanlık tarihlerinin sayfasına bir yenisini daha eklediler. Kirli döngülerinin karanlık yüzünü bir kez daha gösterdiler. Farklılıklarımıza olan düşmanlıklarını bir kez daha sergilediler. Barış umuduna kurşun sıktılar" diyen Buldan, "Senaryolarını gayet iyi biliyoruz. Katliamlarla, siyasi cinayetlerle, zulümlerle, işkencelerle, çetelerle bu toprakları karanlığa boğmak, yaşanılmaz hale getirmektir. Amaçları geleceği karartmak, umutları söndürmektir. Ama hiçbir zaman başaramadılar” ifadesini kullandı.

AYM'nin MHP Genel Merkezi'nde hazırlanan Saray'da son şekli verilen kapatma davasını kabul etmesinin hukuksuz olduğunun belirten Buldan, kapatma davasının Türkiye'yi kapatma davası olduğunu, bu davayı boşa çıkaracaklarını söyledi.