Belediye başkanı kendi projesini protesto etti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, iki yıl önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne sunduğunu açıkladığı projeyi dört gün önce protesto etti.

Gazete Duvar'dan Özgür Duygu Durgun'un haberine göre, Ergin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Ayvalık Tabiat Platformu’nun Sarımsaklı’da düzenlediği eyleme katıldı.

Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman ise yaptığı açıklamada, söz konusu projenin büyükşehir belediyesine Ergin tarafından sunulmadığını savundu.

Teoman, Ayvalık Belediyesi Meclisi’nin projeye dair 1/5000 ölçekli planları onayladığını belirterek, ‘’Proje, Başkan Ergin tarafından sunulmadı, böyle bir şey yok. Bizim meclisimize 1/5000’lik plan onayı için getirildi. Bize detaylı bir sunum yapılmadı. Projeyi hazırlayan, hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesidir. Büyükşehir yasası uygulanmaya başladığından beri yetki onlardadır. Dolayısıyla konu tamamen Büyükşehir’i ilgilendiriyor’’ dedi.

Başkan projeyi sahiplenmişti

"Sarımsaklı Sahili Peyzaj Düzenleme" adıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülmekte olan kıyı alanında betonlaşmaya yol açan proje, yaklaşık bir yıl önce Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve meclis üyelerinin onayından geçmişti. Ayvalık İlçe Belediye Meclisi’nin 5 Ocak 2022 tarihli oturumundan çıkan karara göre Başkan Mesut Ergin ve belediye meclisini oluşturan 25 üye projeye oybirliğiyle onay vermişti.

Ergin, 5 Mart 2021 günü yaptığı açıklamada Sarımsaklı sahiline yönelik projeyi 2009-2014 yılları arasında Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bizzat sunduğunu belirtmişti. Ergin bu röportajda, proje tamamlandığında Sarımsaklı’nın “Türkiye’nin yıldızı” olacağını söyleyerek proje kapsamında tematik parklar, rekreasyon alanları, kafeteryaların yanı sıra sahilde 750 araçlık bir otopark yapılacağını ifade ederek, ”Küçükköy Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde hazırlıklarını tamamladığım, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğum proje, belde belediyelerinin kapatılmasıyla birlikte askıya alındı. Bu dönemde sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a projeyi anlattım, en az benim kadar heyecanlandı, destek verdi, birlikte yapılacağının sözünü aldım. Projeye biz de teknik ekibimiz ile birlikte katkılar koyduk, uyarılar ve düzeltmeler yaptık, tekrar bir araya gelip son noktayı koyup start vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Basın danışmanı Teoman, Mesut Ergin’in 2021’de anlattığı proje ile şimdi uygulanmakta olan sahil düzenlemesi arasında fark olup olmadığına dair soruyu ise "Konuyla ilgili detaylar bize verilmedi" diye yanıtladı.

'Halkın çıkarları değil rant gözetiliyor'

Türkiye’nin en uzun kumsallarından biri olan Sarımsaklı’nın betonla kaplandığına dikkat çeken Ayvalık Tabiat Platformu ise Sarımsaklı Plajı'nın "Kamuya Açık Plaj Kumsal’’ olarak kayıtlı iken 2021 yılında "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edildiğine ve mevcut planın hükümsüz kılındığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, "Kıyı alanlarının kuralsızca tahrip eden asfalt-beton belediyeciliğinin, halkın çıkarlarını değil rantı hesapladığı aşikardır’’ denildi. Proje tamamlandığında Sarımsaklı Plajı’nın halkın elinden alınıp ranta teslim edileceğini savunan çevre örgütleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, "Ayvalık’ı dünya markası yapmak, turizmi geliştirmek" söylemlerinin arkasındaki motivasyonun bölgeyi ranta açmak olduğunu ifade etti. Çevre örgütleri; meslek kuruluşları, ekoloji örgütleri ve STK’lardan görüş alınmadan sürdürülmekte olan projeye derhal son verilmesini, kumsaldaki beton kaplamaların kaldırılarak Ayvalık Çemeni adıyla literatüre giren endemik bitki türünün korunmaya alınmasını talep ediyor.

12 Haziran'da Büyükşehir Meclisi'nde gündeme gelecek

Projeyle ilgili süreç, 12 Haziran tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, konunun taraflarının yer alacağı toplantıyla devam edecek. Bu toplantıda, Ayvalık Belediyesi Çevre Komisyonu’nun çevre örgütlerinden görüşlerle hazırladığı rapor sunulacak. Toplantıda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden mevcut projenin gerekliliği ve sürdürülebilirliği bakımından yapılan ön etüt çalışmaları hakkında bilgi istenecek.

Belediyeden talep edilecek diğer bilgiler ise şöyle: