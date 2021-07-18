Batı Avrupa'daki sel felaketinde ölü sayısı 180'i aştı

Almanya'da ve Belçika'da sel felaketinden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 188'e ulaştı.

Almanya'nın batısındaki yıkıcı selde ölenlerin sayısı 157 olarak bildirildi. Halen birçok kişi de kayıp.

Yalnızca Ahrweiler bölgesinde (Rheinland-Pfalz) ölü sayısı 110'u aşmış durumda. Polis, "Daha fazla can kaybı olacağından korkuyoruz" dedi.

Kuzey Ren-Vestfalya'da en az 45 kişi öldü. Bavyera'da en az bir kişi öldü.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Pazar günü bölge genelinde sel felaketini "korkunç" olarak nitelendirdi. Merkel, selden en çok etkilenen bölgelerden birini ziyaret ettikten sonra hızlı mali yardım sözü verdi. Rheinland-Pfalz eyaletindeki Adenau kasabasına yaptığı ziyarette Merkel, "Alman dili, meydana gelen yıkımı zar zor tarif edebilir" dedi.

Kayıp kişiler için arama devam ederken Pazar günü Almanya'nın güneyindeki Bavyera'da olağanüstü hal ilan edildi.

Belçika'daysa ölü sayısı Pazar günü 31'e yükseldi. Böylece afet alanında toplam ölü sayısı 188 olmuş oldu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz haftalık Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman hükümetinin acil yardım için 300 milyon avro, çöken evleri, sokakları ve köprüleri onarmak için ayrıca milyarlarca avro ayıracağını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier gazeteye verdiği demeçte, selden ve Covid-19 pandemisinden etkilenen işletmeler için 10 bin avro kısa vadeli ödeme yapılabileceğini söyledi.

Salı günü ulusal yas ilan edilecek olan Belçika'da 163 kişi hâlâ kayıp. Yaklaşık 37 bin hanenin elektriksiz kaldığı Belçika'da yetkililer temiz içme suyu temininin de büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.