Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Milletimizin içi rahat olsun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınına katılan Kurum, sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli yatırımlar yapılacağını söyledi.

Kurum, "Buradaki sorunun ana nedeni iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığının artması. Kirlilik ana neden. Atık su artıma tesisi sayılarımızı artırmak zorundayız. Belediyelere süreç vereceğiz. İş programına uymalarını isteyeceğiz" dedi.

Sorunun başından itibaren Marmara Denizi'ni besleyen akarsulardan numuneler alındığını söyleyen Kurum, "Bu numunelerin raporları tamamlandı, yarın sonuçları paylaşıyor olacağız. Üniversitelerimizle araştırmalarımız var. Milletimizin içi rahat olsun, elimizden gelen her türlü gayreti göstererek verilmesi gereken desteği vereceğiz" diye konuştu.