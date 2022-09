Aradığınız savcıya ulaşılamıyor: Peker'in ifşaatlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunamadılar!

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın Sedat Peker ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma davası açtığı eşi Ünsal Ban, ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında yapmak istediği suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek engellendi. Bir saat boyunca adliyede bekleyen Kırkpınar ve beraberindekiler daha sonra adliyeden ayrıldı.

Kırkpınar Halk TV'nin Haber Masası programında gazeteci Can Coşkun'un sorularını yanıtladı. Olayın gündeme gelmesinin ardından Erzurum kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Kırkpınar, Erzurum halkının üzüldüğünü ve halkta uzun süredir suç duyurusunda bulunmaları yönünde beklenti olduğunu söyledi.

'Bize gerek kalmadan işlem başlatacaklar mı diye bekledik'

Kırkpınar bu konuyu biraz zamana bıraktıklarını ve yargı mensuplarının, savcıların kendilerinin şikayetine gerek kalmadan bir işlem başlatacaklar mı diye beklediklerini belirtti. Ancak böyle bir şey olmadığını belirten Kırkpınar, AKP'den de aynı beklentide olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"AK Parti bu konuda Erzurum halkını derinden üzen, rencide eden bu olaya en azından toplum vicdanını rahatlatacak girişimde bulunur mu? Ne yazık ki geçmişteki bakanların üzerini nasıl kapattılarsa bunda da yani strateji uygulanmaya alınınca... Biliyorsunuz genel merkezimiz de bu konuda suç duyurusunda bulundu ama Zehra Taşkesenlioğlu'nun Erzurum Milletvekili olması hasebiyle Erzurum halkının bu konuda bizden ciddi manada bir beklentileri var. Çünkü ortada ayan beyan işlenmiş yanlışlıklar var."

Adliyeye gittiklerinde bir saati aşkın bir süre binada beklediklerini kaydeden Kırkpınar, uzun süre beklemekten rahatsız olduğunu söyledi. Kırkpınar, "Avukatlara dedim ki 'bu iş bu kadar uzun mu sürüyor?'. 'Sürmemesi lazım' dedi. Avukat bey hangi odada hangi savcı ise gitti. Gittiği odada da avukatlar artık bu kartla giremiyormuş sadece adliye personeli giriyormuş. Geldi 'şu an kapılar kapalı' dedi" diye konuştu.

'İlgili savcı şu an yok'

Bir süre daha bekledikten sonra katibin savcıya dosyayı iletmek üzere gittiğini ancak geri döndüğünde olumsuz yanıt verdiğini ise Kırkpınar şu ifadelerle anlattı:

"Biraz daha bekleyince dosyayı savcıya iletmeye giden katip, geri döndüğünde şöyle dedi: 'Bir savcımız hastanedeymiş, ilgili savcı şu an yok. Biraz istersen bekleyeceğiz. Şu an şikayet dilekçenizi gündeme alamıyoruz.' 'Hadi şikayet dilekçemizi aldığınıza dair evrak verin.' 'Hayır onu da veremiyoruz şu an kabul edemiyoruz.'

Erzurum Adliyesi'nde şikayet dilekçemizi verecek savcı bulamadık. Maalesef yargının iktidarın güdümüne girdiğine bir kez daha Erzurum'da 85 milyon da şahit oldu.

Biz orada İYİ Parti olarak gittik ama halk adına gittik. Fakat büyük bir hayal kırıklığıyla adliye binasından ayrılmak zorunda kaldık."