Antep’ten Düzce’ye uzanan bir sömürü hikayesi: Gama İplik patronu Zafer Kaplan

Bir süredir Gama İplik’in Düzce’deki fabrikasında işçilerin maaşı ödenmiyor. Patronların Ensesindeyiz ile mücadele eden işçiler geçtiğimiz günlerde taleplerini açıklamıştı.

Peki kimdir bu işçilerin maaşını ödemeyen Gama Recycle patronu?

Emeğinin karşılığı alamayan yüzlerce işçi, kurtlu yemekler, ciğerleri hasta eden toz… Burası GAMA RECYCLE Fabrikası. Bunca suçun faili ise Kaplan Holding ve onun yönetim kurulu başkanı Zafer Kaplan.

Zafer Kaplan 1997 yılında Gama İplik firmasını kurdu. Türkiye’nin en büyük recycle (geri dönüşüm) polyester elyaf üretimini yapan bu fabrikanın bir ayağı Gaziantep’te diğer ayağı Düzce’de. Toplam 5 fabrikada 150 bin metrekare kapalı alandan söz ediyoruz.

Bu alanda işçiler canla başla çalıştı, üretti ve öyle ki Zafer Kaplan 2018 yılında verdiği bir röportajda Avrupa’nın en büyük geri dönüşüm polyester elyaf üreticisi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ancak hikayenin öbür yanında imara aykırı istinat duvarı inşa eden, atıklarını Melen havzasına akıtan ama en önemlisi iş kazalarında işçilerin hayatını kaybetmesine yol açan bir patron portresi var karşımızda.

İmara aykırı genişleme

2022 yılında Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde altyapı çalışmaları devam ederken, Gama İplik firmasının mevzuata aykırı şekilde kaçak istinat duvarı ve güvenlik kulübesi inşa ettiği Gümüşova OSB Yönetim Kurulu tarafından tespit edildi.

OSB yönetiminin uyarılarına rağmen Gama İplik'in kendi arsası dışındaki alanlara imara aykırı inşaat yaptığı, bu yüzden OSB’deki altyapı çalışmalarının tamamlanamadığı öğrenildi. Ayrıca, yönetmeliklere aykırı işgalden dolayı lojistik, doğalgaz, elektrik ve Telekom gibi hizmetlerin aksadığı belirtildi.

Çevreyi kirletiyor

Yerel basına göre yine 2022 yılında Gama İplik’in kimyasal atıklarının Melen havzasına zarar verdiği, OSB yönetiminin resmi uyarılarını dikkate almadığı kaydedildi. Fabrikanın atıklarının yol açtığı çevre kirliliği sebebiyle Melen çayındaki rafting turizminin olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Gama'nın kimyasalı işçiyi yaktı

Tarihler 2022’yi gösteriyordu. Gümüşova’da iplik fabrikasında kimyasal maddeyle temas eden iki işçide kimyasal yanığı oluştu.

Kemal Ö. (41) ile Mehmet Ali Ö. (24) çalıştıkları sırada kimyasal maddeye temas ettiler. Çalışanlardan Kemal Ö.’nün kol, yüz ve başında temas yanığı oluşurken, Mehmet Ali Ö.’nün el, sırt ve omzunda temas yanığı oluştu.

Gama İplik'te iş cinayeti

GAMA İplik Fabrikası’nda 19 Temmuz 2023'te gece saatlerinde Engin Saraçoğlu isimli bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşova OSB’de faaliyet gösteren Gama İplik Fabrikası, bu kez iş güvenliği yetersizliği iddiasıyla gündeme geldi.

Fabrika yönetimi ölen işçinin iş kazasından değil, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde bilgilendirme yaparak iş kazasını yalanladı.

Ölen işçinin arkadaşları ne diyor?

Patronların Ensesindeyiz’in ulaştığı bilgilere göre işçiler fabrikadaki sağlıksız koşulların, havalandırma olmadan yüksek sıcaklık ve toz-duman altında çalışmanın bu kalp krizini tetiklediğini ifade ediyorlar.

Kaburga kırıkları, beyinde zedelenme

28 Şubat 2024 tarihinde ise GAMA İplik yeni bir iş kazasıyla gündeme geldi. Patronların Ensesindeyiz, o işçi yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken oğluna ulaştı. Nihat Yaka’nın oğlu Suat Yaka ise şunları aktarmıştı:

“Doktorlardan aldığımız bilgiye göre babamın beyin kanaması geçirdiği, 3 kaburga kemiğinin kırıldığı ve kanamanın durmasını bekledikleri ifade ediliyor. Canımızın derdindeyiz, bekliyoruz. İş arkadaşları tarafından söylenene göre diğer işçiler grev yaparken babam vardiya şefleri tarafından mobbing yapılarak, 'bu işin yapılması gerekiyor' denilerek zorla çalıştırılıyor.

Zaten 63 yaşında bir insan… Ama kendisiyle alakası olmayan bir işi yaptırıyorlar. Herhangi bir kask yok, halatı yok, iş güvenliği önlemi yok, bobinlerin üstüne branda örtmek için çıkarılıyor ve düşünce hastaneye kaldırılıyor.

Ben hakkımı fabrika patronu Zafer Kaplan’a helal etmiyorum. İki gündür yönetimden bir Allah’ın kulu beni aramadı. İnsana değer verilmiyor. Bu fabrikanın yaptığı muamele insanlık dışı! Koymuşlar ambulansa göndermişler, ben sora sora buldum nerede olduğunu, haber bile vermediler.”