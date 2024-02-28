Gama İplik İşçileri Dayanışma Ağı taleplerini açıkladı

Düzce'de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Gama İplik'te çalışmayı durdurup fabrika önünde direnişe geçen işçiler taleplerini açıkladı.

Kaplan Holding’ten Doğan Holding’e yüzde yetmiş oranında satışı gerçekleşecek olan Gama İplik fabrikasında maaşları geç ve eksik yatan işçiler iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz ile temasını sürdüren işçilerin aktardığına göre bugün greve gidildi ve işçiler çalışmayı durdurup fabrika önünde bekleyişe geçtiler.

Bir işçi Patronların Ensesindeyiz’e şunları ifade etti:

"Düzce’deki Gama Recycle Fabrikasında uzun süredir çalışıyoruz. Maaş ödemeleri son 6 aydır geç yatmakta. Son 2 ay peş peşe yarım maaş yattı ve geri kalanın ne zaman yatacağı belli değil. Bize gün veriliyor, o gün geldiğinde maaşlarımız yatmıyor. Yetkililerden net bir açıklama bekliyoruz ama açıklama yapan yok. Fabrika önünde toplandık işbaşı yapmadık. Direnişimiz sürüyor. Yemekler çok kötü durumda, sendikamız var ama bize bir faydası yok.’’

Bir diğer işçi ise şunları kaydetti:

"Sabah fabrikaya geldik muhasebeci karşıladı bizi. Şiddetli bir konuşma yaptı. 'İster çalışın ister çalışmayın' şeklinde söylemleri oldu. '10 yıldır buradasınız madem burası bu kadar kötü çıkın gidin, ister çalışın ister çalışmayın, maaşı ödemeyen tazminatı nasıl ödesin' dedi. Bize hiçbir yetkili açıklama yapmıyor.’’

Bir diğer işçi ise işyerindeki çalışma koşullarına değindi:

“Bu bizim sağlığımız. Bu toz ciğerlerimize dolunca astım yapıyor, mideye gidince mide kanseri yapıyor. İçeri tamamen pislik, toz… Maaşlarınızın zamanında ödenmesini istiyoruz. Çok büyük sıkıntıdayız kimsenin cebinde para yok. Taleplerimizin karşılanması için herkesin birlik olup ayrılmaması lazım.

Şu an grev yapıyoruz ama içeri de bir yaşlı amcamızı zorla çalıştırıyorlar. Adama yapmaması gereken bir işi verdiler, dışarı da çadır örttürmeye çalışıyorlar, adam düştü bak ambulansla gitti…”

İşçiler birkaç gün önce Patronların Ensesindeyiz ile birlikte yaptıkları toplantıda GAMA İPLİK İşçileri Dayanışma Ağı kurmaya karar vermiş ve şu talepler etrafında mücadele kararı almıştı:

1- Eksik yatırılan maaşlarımız acilen yatırılsın. Bundan sonra her ay ücretler zamanında ve tam olarak ödensin.

2- Yemekler insan sağlığına uygun olacak şekilde iyileştirilsin.

3- Çalışma ortamımızdaki tozdan etkilenmemek için havalandırmalar yapılsın.

4- Herhangi bir arkadaşımız bu taleplere destek verdiği için işten çıkarılmasın.

İşçiler talepleri karşılanana kadar GAMA İPLİK İşçileri Dayanışma Ağı ile birlikte mücadeleye devam edeceklerini ilan ettiler.