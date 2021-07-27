AKP'nin seçim barajı planı: Hazırladıkları son teklif ortaya çıktı

AKP ile MHP'nin yeni seçim sistemi için yaptığı görüşmelerde sona gelindi.
AKP'nin ilettiği teklifin iki maddesine itiraz eden MHP'ye AKP'den yeni bir öneri giderken, ortak listenin masada olduğu belirtiliyor.
Seçim barajının kağıt üstünde yüzde 5'e düşürüleceği ancak daraltılmış bölge sistemiyle çok ay alan partilerin tüm vekillikleri süpüreceği öneriden AKP'nin vazgeçmeyeceği ifade ediliyor.
Konuyu köşesine taşıyan ve ilgili düzenlemenin bu haftaki AKP-MHP görüşmesi sonrası karara bağlanacağını söyleyen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, düzenlemenin geçmesi durumunda yaşanacak değişikliği şu sözlerle aktardı: "İstanbul 3 bölgeden oluşuyor ve her bir bölgeye 30-35 arası milletvekili düşüyor. D’Hont sistemi ile yapılan bölünme sonucu İstanbul’da %2,8 oya bir milletvekilliği düşüyor. Eğer 7 milletvekili ile bölgeler sınırlandırılırsa bu oran %14,2 oya bir milletvekilliğine yükselecek… Bu da yüksek oy alan partilerin, az oy alanlara hiç şans tanımayacağı anlamına geliyor."
Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle: