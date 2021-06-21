ABD'de 18 aracın karıştığı trafik kazası: 9'u çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Alabama eyaletinde bir otobanda 18 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9'u çocuk 10 kişinin yaşamını yitirirken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer yerel basına yaptığı açıklamada, Montgomery şehrinin yaklaşık 55 kilometre güneyinden geçen otobanda meydana gelen kazada çocuk bakımevi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazanın ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle araçların otobanda biriken suda kayması sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazayı incelemek için bölgeye 10 müfettiş gönderildiğini duyurdu.