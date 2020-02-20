Kısa vadeli dış borç 118,2 milyar dolara yükseldi!

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yılının aralık ayında bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 4,3 artarak 118,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, aralık sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla yüzde 4,3 artışla 118,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 azalarak 56,2 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,6 artarak 53,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, aynı dönemde yüzde 29,7 azalarak 7,8 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 11 artarak 21,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5 artışla 13,7 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2018'in sonuna göre yüzde 2,9 azalışla 13,6 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları ise yüzde 13,6 artarak 45,3 milyar dolara ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 88 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3,1 azalışla 21,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,6 artışla 88 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 5,6 azalarak 45,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,9 artarak 72,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2018 sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 32,3 azalışla aralık sonu itibarıyla 67 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 409 milyon dolar oldu.

Aralık sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 48,1'i dolar, yüzde 30,9'u avro, yüzde 13,3'ü TL ve yüzde 7,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,1, Merkez Bankası'nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 76,9 paya sahip olduğu gözlendi.