Trump, SDG Komutanı Mazlum'un teşekkür mesajını paylaştı

SDG Sözcüsü Mustafa Bali Twitter üzerinden SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin ABD Başkanı Trump'a ateşkes için teşekkür ettiği mesajı paylaştı. Trump mesajı kendi hesabından da paylaşarak Kobani'ye ‘Seni yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim’ yanıtını verdi.

Sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’a ateşkesin ilan edilmesinden dolayı teşekkür eden SDG Komutanı Mazlum Kobani’nin mesajları ABD Başkanı’nın resmi hesabı tarafından paylaşıldı. Trump Kobani'ye cevap olarak “Seni yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim” dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden SDG Komutanı General Mazlum Kobani’nin mesajını ABD Başkanı Donald Trump’a ileten SDG Sözcüsü Mustafa Bali’nin mesajları Trump tarafından yeniden paylaşılırken Bali’nin ilettiği mesajda Kobani, ABD Başkanı’yla telefonda görüştüğünü belirtti. Bali’nin paylaştığı mesaj şöyle:

“Gen. Mazlum: Az önce Başkan Trump ile konuştum ve ona büyük çabaları olmadan mümkün olmayacak olan ateşkes esnasında Türk ihlallerini anlattım. Başkan Trump'a, halkımıza yönelik acımasız Türk saldırılarını ve cihatçı grupları durduran yılmak bilmeyen çabaları için TEŞEKKÜRLER.”

GEN.Mazloum:

1- I just spoke with President Trump and explained to him the Turkish violations of the truce that would not have been possible without his great efforts — Mustafa Bali (@mustefabali) October 23, 2019

GEN.Mazloum:

2. We THANK President Trump for his tireless efforts that stopped the brutal Turkish attack and jihadist groups on our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 23, 2019

ABD Başkanı Donald Trump’sa SDG Sözcüsü’nün mesajına şu cevabı verdi:

“Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkür ederim General Mazlum. Lütfen en içten saygılarımı Kürt halkına iletin. Seni yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekliyeceğim.”