Suriye ordusu Menbic'e doğru hareket etti

Suriye haber ajansı, Suriye ordusunun, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin düzenlediği harekata karşı koymaya gittiğini açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ''Suriye ordusu, ülkenin kuzeyinde devam eden Türk saldırganlığına karşı koymaya gidiyor. Suriye ordusu birlikleri, Suriye topraklarında tam kontrolü sağlamak üzere Menbic, Ayn İsa ve Kamışlı'ya doğru yola çıktık" diyerek Suriye ordusunun hareket ettiğini açıkladı.

Fırat Bölgesi Savunma Komitesi Eşbaşkanı İsmet Şêx Hesen, 'Suriye rejimiyle anlaştık. Bugün akşama kadar gelmeleri gerekiyor' diye açıklama yapmıştı.

Sky News Arapça: "Suriye ordusundan ve Rus kuvvetlerinden birlikler, Menbic'i Jarablus'a bağlayan El-Sacur hattında konuşlanmaya başladı."

KOBANİ'DE HEDEFTE DİYE

Reuters ajansı, Lübnan merkezli ve Suriye hükümetine yakın çizgideki Al Mayadeen televizyonunun “Suriye ordusu 48 saat içinde Kobani ve Menbic’e girecek” dediğini aktardı.

Bu iki bölge Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunuyor ve Türkiye’nin ilan ettiği güvenli bölge kalıyor.

Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin sözcüsü, bir Rus kanalına yaptığı açıklamada “ABD bölgeden askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Menbic’e gidecek” dedi.

Suriye’deki muhaliflere yakın olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de “SDG’nin Rusya ile bir anlaşmaya vardığı ve bu iki kenti Suriye ordusuna teslim edeceği yönünde doğrulanmış haberler” aldıklarını yazdı.

İngilizce yayın yapan Suriye hükümeti yanlısı Al Masdar gazetesi 12 Ekim’de Halep’teki bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun Menbic’e girmek için SDG ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu aktarmıştı.