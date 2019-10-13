Fırat Bölgesi Savunma Komitesi: Suriye ile anlaştık

Fırat Bölgesi Savunma Komitesi Eşbaşkanı İsmet Şêx Hesen, 'Suriye rejimiyle anlaştık. Bugün akşama kadar gelmeleri gerekiyor' dedi.

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyon 5 gündür sürerken, Fırat Bölgesi Savunma Komitesi Eşbaşkanı İsmet Şêx Hesen’den önemli bir açıklama geldi. Hesen, “Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün devletlere çağrıda bulunduk; ancak bir şey yapmadılar. Kendi derdimize derman olacağız. Yaralarımızı kendimiz saracağız” dedi.



‘SURİYE İLE ANLAŞTIK’



Mezopotamya ajansının haberine göre, saldırılar karşısında Kürtlerin birlik olması gerektiğinin altını çizen Hesen, “Suriye rejimiyle anlaştık. Bugün akşama kadar gelmeleri gerekiyor. Kimseye güvenmeyeceğiz. Kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Herkes silahlanmalı. Herkes hazırlıklarını yapmalı ve evlerinden uzaklaşmamalı. Hırsızlar ve askerler evlerimize girmesin” diye konuştu.

PYD'Lİ HASAN: REJİMLE VE RUSLARLA ANLAŞTIK, BU GECE KOBANİ'YE GİRMELERİNİ BEKLİYORUZ

Suriyeli muhaliflere yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Suriye rejimine yakın olan El Mayadin kanalı, Kobani'nin yanı sıra Menbiç'e de Suriye rejiminin gireceğini iddia etti.

PYD'li İsmet Hasan, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın kapsamında olan Kobani için Esad rejimi ve Rusya'yla anlaştıklarını ve bu gece kente giriş yapmalarını beklediklerini söyledi.