Suriye hava savunma sistemleri saldırıya yanıt veriyor

Suriye hava savunma sistemlerinin Lazkiye'nin Cebele ilçesine düzenlenen hava saldırısına yanıt verdiği bildirildi.

Suriye hava savunma sistemlerinin Lazkiye'nin Cebele ilçesinde hava saldırısına yanıt verdiği bildirildi.

El İhbariye televizyonunun haberine göre hava savunma sistemleri Lazkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan Cebele ilçesi civarındaki hava saldırısını püskürtüyor.

Rusya'nın hava kuvvetlerinin bulunduğu Hmeymim Hava Üssü de bu bölgede bulunurken henüz üssün hedef alınıp alınmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçen hafta Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Hmeymim hava üssüne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısını püskürttüklerini açıklamıştı.