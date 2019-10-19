Stoltenberg: ABD-Türkiye anlaşması memnuniyet verici

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD ile Türkiye arasında varılan Suriye’nin kuzeyine ilişkin ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği askeri harekatla ilgili ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, anlaşmanın bölgede “gerginliğin azaltılması için” bir zemin yaratacağını ileri sürdü.

NATO Genel Sekreteri Suriye’nin kuzeydoğusunda durumun hâlâ “kırılgan” olduğunu ve bunun “bütün NATO müttefiklerini endişelendirdiğini ve ilgilendirdiğini” öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise, Türkiye ile yapılan görüşmeler konusunda NATO üyelerini bilgilendirdiğini söyledi. Pompeo önümüzdeki 4 gün içinde "hem Türklerin hem de YPG savaşçılarının" taahhütlerine bağlı kalmaları konusunda çok umutlu olduğunu söyledi.

