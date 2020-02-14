Rusya: MSB yetkilileri ülkenin liderliğine yanlış bilgi veriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın onlarca Suriye askerinin ‘etkisiz hale getirildiği’ açıklamasını yalanlayan Rusya Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, MSB yetkililerinin ‘ülkenin liderliğine yanlış bilgi verilmesinden’ sorumlu olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Suriye ordusunu vurduğuna ilişkin açıklamaları "Sorumsuz açıklamalar" diye nitelendi ve bunların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Merkezden yapılan açıklamada MSB yetkililerinin İdlib’deki duruma ilişkin Erdoğan’a yanlış bilgi sağlamaktan sorumlu olduğu da ifade edildi.

Açıklamada Türkiye’nin Suriye ordusunu vurduğuna ve onlarca askerin öldüğüne ilişkin açıklamaları “sorumsuz açıklamalar” olarak nitelendi, bu açıklamaların gerilimin tırmanmasına yol açtığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada “İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 63 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” denilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi bugün yaptığı açıklamada “Uzlaştırma merkezi Türk Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin ülkenin liderliğine İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yanlış bilgi vermesi konusundaki sorumluluğuna dikkat çeker” dedi.

Açıklamada “Bu tür sorumsuz açıklamalar sadece gerilimin tırmanmasına ve Rusya ve Türkiye’nin karşılıklı çıkarlarıyla bağdaşmayan aceleci kararlar alınmasına yol açar” denildi.

Açıklamada ayrıca “Suriye hükümet güçlerinin TSK tarafından ‘topçu atışına tutulması’ ve Suriye askerlerinin bunun sonucu olarak ölümü türünden açıklamalar gerçekdışıdır” denildi.

