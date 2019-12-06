Rusya: Bulgar diplomat sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan’ın Ekim ayında bir Rus diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılarak, Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin'e diplomatik teamüller gereği, diplomatın 24 saat içinde Rusya'yı terk etmesi gerektiğinin iletildiğini açıkladı.

Diplomatın mütekabiliyet gereği sınır dışı ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bilgi, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin’e iletilmiştir" denildi.

Bulgaristan, casuslukla suçladığı bir Rus diplomatı geçen ay sınır dışı etmiş, Rusya’nın yeni askeri ataşesine de vize vermemişti.