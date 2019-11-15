Putin: Suriye’de istediğimizi başardık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de teröre karşı mücadele başladıktan sonra bu ülkenin topraklarının yüzde 90’ının militanlardan arındırıldığını ve istediklerini başardıklarını söyledi.

Brezilya’daki BRICS Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, Şam’daki meşru hükümete destek yönünde aktif eylemleri başlattıktan sonra topraklarında neredeyse yüzde 90’ı teröristlerden özgürleştirildi” dedi.

Bu toprakların meşru hükümetin kontrolü altına alındığını kaydeden Putin, “İstediğimizi başardık” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, amaçlarının, Suriye’den Rusya’ya çok sayıda eğitilmiş ve deneyimli militanın geçmesini önlemek olduğunu söyleyen Putin, “Bu anlamda görevimizi yüzde 100 yerine getirdiğimizi iddia edemeyiz ama genel olarak evet, başardık. Suriye’de operasyon başlatırken önümüze koyduğumuz görevi yerine getirdik” ifadesini kullandı.

Tüm ülkelerin, militanların Suriye’den çıkarak onların topraklarına geçme riski ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Putin, “Bu özellikle Avrupa ülkeleri için geçerli. ABD için de böyle bir tehlike var. Tüm ülkeler tehlikede, bu yüzden çabaları birleştirmek lazım” dedi.