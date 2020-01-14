Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı, son 24 saatte yağan yoğun kar nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de çığ, heyelan ve çatı çökmesi gibi nedenlerle 83 kişi yaşamını yitirdi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), ölenlerin 19'unun Keşmir'in Neelum Vadisi'nde bulunan Sarangan köyünü vuran çığda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NDMA, çığın vurduğu köyde 4 kişinin kar yığınının altından yaralı olarak kurtarıldığını, 10 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Biriken karlar nedeniyle çatıların çökmesi sonucu Belucistan eyaletinde çoğunluğu kadın ve çocuk 20 kişinin öldüğü bilgisi de açıklamada yer aldı.

Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle yolların ve havalimanının ulaşıma kapandığını kaydetti.

Belucistan'da dün ve önceki gün de kar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

ASKER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Gilgit-Baltistan eyaletinde de dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.