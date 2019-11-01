Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama: Teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı ÖSO tarafından esir alındığı belirtilen 18 Suriyeli askerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada askerlerin Rusya'nın koordinasyonuyla 'teslim edildiği' belirtildi.
Cuma, 01 Kasım 2019 00:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi" denildi.

 