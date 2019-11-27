Malta'da gazeteciye suikast soruşturmasında hükümet krizi

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2 yıl önce öldürülmesine ilişkin süren soruşturmada yaşanan gelişmeler sonucunda Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü ve iki bakan istifa etti. Muscat'a yönelik istifa baskısı da sürüyor.

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2 yıl önce suikaste uğramasına ilişkin süren soruşturma, hükümet krizine neden oldu.

BBC'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere karakola götürülen Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Schembri'nin ardından Turizm Bakanı Konrad Mizzi de istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona, soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden çekildiğini açıkladı.

Üç ismin de suçsuz olduğunu savunduğu soruşturma kapsamında Maltalı iş adamı Yorgen Fenech, geçen hafta tutuklanmıştı. Kısa süre önce aile şirketinden istifa eden ve lüks yatıyla Malta'dan ayrılırken yakalanan Fenech'in, Schembri ile iş bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

Suikast sonrası cinayete aracı olduğu şüphesiyle tutuklanan 5 kişiden biri olan Melvin Theuma ise geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın kararıyla affedilmişti. Başbakan Joseph Muscat, mecliste yaptığı açıklamada, cinayet hakkında bilgi vermesi karşılığında Theuma'ya dokunulmazlık verildiğini söylemişti.

PANAMA BELGELERİ

İki istifanın ardından kendisinin de istifayı düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya Muscat, "Yeniden seçimlere girmeyi düşünmediğimi daha önce de söylemiştim. İki dönemden fazla görev yapma niyetim yok. Şimdi benim görevim, bu karmaşık dönemi en iyi şekilde atlatmamızı sağlamak. Davayla ilgili kişilerin sorgulanması ile bu iş sona erdiğinde ben de görevimi gözden geçireceğim" dedi.

Galizia, blog yazılarında Schembri ve Mizzi'nin yanı sıra, Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.

Ölümünden kısa bir süre önce Galizia'ya sızdırılan belgeler, hükümetin Schembri'nin sahibi olduğu enerji şirketi Electrogas'a büyük bir enerji santralinin işletmesini verdiğini gösteriyordu.