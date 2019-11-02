Küba Komünist Gençler Birliği’nden Türkiye Komünist Gençliği’ne ziyaret

Küba Komünist Gençler Birliği’nden 11 delege, İstanbul’da Türkiye Komünist Gençliği üyeleri tarafından ağırlandı. İki gençlik örgütü arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’de ve Küba’da çocukların ve gençlerin durumu, Sosyalist Küba’nın geleceğin devrimci kuşaklarını nasıl yetiştirdiği gibi konular ele alındı. Emperyalizme ve ABD ablukasına karşı geliştirilecek ortak eylemlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Küba Komünist Gençler Birliği (UJC) dün İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyeleri ile bir araya geldi. Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ve Konsolos Luis Javier Cabanas Alvarez’in de eşlik ettiği toplantıda iki örgütün de gençlik çalışmalarında neler yaptığı ve gençliğe nasıl baktıkları konuşuldu.

Küba’nın çeşitli bölgelerini ve enerji, biyoteknoloji ve sanat dahil çeşitli sektörleri temsil eden, Dr. Rogelio Garces Barban başkanlığındaki 11 kişilik UJC delegasyonu, Küba‘da yeni anayasada tanımlandığı şekliyle gençlik örgütü UJC’nin, sosyalizmin inşasında “öncü” konumunun altının çizildiğini vurgulayarak görüşmeye başladı. Çocuklar arasında OPJM-Jose Marti Öncüler Örgütü ve gençler arasında da BTJ- Gençliğin Teknik Tugayları ile birlikte örgütlenme çalışmaları yapan UJC’nin sosyalist Küba’da ana sorumluluğu, gençliğin ideolojik ve siyasi gelişimini sağlamak olarak ifade edildi.

#SOMOS CONTINUIDAD: SÜREKLİLİK BİZİZ

Ülkelerindeki bütün gençlerin bağımsız bir ulusal kimliği ve sosyalizm değerlerini benimsemelerini sağlayacak bir kampanya yürüttüklerini belirten UJC temsilcileri özellikle Somos Continuidad (Süreklilik Biziz) adlı kampanyalarının genç yaşlardan itibaren parti üyeliğine uzanacak bir siyasi gelişim sürecini örgütlemek üzere yürütüldüğünü belirtti.

Küba’nın ABD tarafından karşı karşıya bırakıldığı ablukanın şiddetini arttırdığı bugünlerde gençliğin sosyalizmde saf tutmasının önemine dikkat çeken UJC Delegasyonu, Küba’nın emperyalizme karşı verdiği mücadelenin işlenmesinin ve tarih bilincinin kuşaklara aktarılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Türkiye Komünist Gençliği’nin sunumunu dikkatle dinleyen UJC delegasyonu, enternasyonalizmin önemine vurgu yapılan sunumun ardından Türkiye’deki gençlik mücadelesini daha iyi anlamak için TKG’ye çeşitli sorular yöneltti. TKG ise Türkiye’deki sermaye sınıfının emperyalizmle olan sıkı bağlarını anlatırken ülkede yürüttüğü anti emperyalist mücadeleyi ve gerek Küba, gerek Suriye gibi emperyalist müdahaleyle çeşitli şekillerde karşı karşıya kalan ülkeler için yürüttüğü dayanışma eylemlerini aktardı.

TKP’nin önümüzdeki yıl yüzüncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağı belirtilirken bunun bir anmadan öte siyasi bir anlam taşıdığına, kökleri derinlere dayanan sınıf mücadelesinin Türkiye’deki öncü temsilcisine TKG’nin de her alanda destek olduğuna değinildi. UJC delegasyonu gelecek yıl yapılacak yüzüncü yıl etkinliklerine davet edilirken Küba delegasyonu 3 yıl önce Küba‘da gerçekleşen yedinci parti kongresinde de gençliğin, kongrenin merkezi temalarından biri olduğu aktarıldı.

SENİN GELECEĞİN, BUGÜN

Ziyaret, UJC’nin 2020’de yapılacak olan 11. Kongresine hazırlıklarının sürdüğü hareketli bir dönemde gerçekleştirildi. Halen belediyeler düzeyinde kongreye katılacak temsilcilerin belirlenmekte olduğu aktarıldı. UJC kongre hazırlıkları ile ilgili bilgileri paylaşırken aynı zamanda TKG’yi kongrelerine davet etti. “Senin geleceğin, bugün!” (“Tu Futuro, Hoy!”) sloganıyla yapılacak olan kongre için TKG şimdiden başarı dileklerini iletirken UJC, TKG'nin bu kadar zorluğa rağmen örgütleniyor ve sosyalizm bayrağını yükseltiyor ve başarılar elde ediyor olmasını dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Görüşme sonunda TKG’ye Küba bayrakları hediye eden delegasyon, “Küba’da bizim için bazı şeyler kutsaldır. Bunların başında bayrağımız gelir. Bayrağımız bizim için ulusal bir simgeden ötesi… Kırmızı renk yurdumuz için insanlarımızın döktüğü kanı, mavi renk Küba’nın denizlerini ve gökyüzünü, beyaz ise ulusumuzun egemenliğini ve bağımsızlığını simgeliyor.“ diyerek bunların arasındaki bağları sosyalizmin kurduğunu söyledi. Toplantı ortak mücadele ve ortak eylemlilik kararıyla sona erdi.