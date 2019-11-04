Komünist partilerden Suriye halkına destek, harekata kınama

TKP'nin 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı sırasında imzaya açtığı metne destek veren çok sayıda komünist ve işçi partisi, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği askeri harekatı kınarken, Suriye emekçilerinin ülkelerini eşit ve özgür bir ülkeye dönüştürme hakkı ve görevi olduğunu ilan ediyor.

TKP'nin 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı sırasında, hükümetin Suriye'deki harekâtı sürmekte iken imzaya açtığı metin, çok sayıda komünist ve işçi partisi tarafından imzalandı.

Partiler askeri harekatı kınadıklarını belirtirken, Suriye halkının bağımsızlık ve toprak bütünlüğü olan bir ülkede yaşama hakkının daima yanında olacaklarını, ülkelerini eşit ve özgür bir ülkeye dönüştürmenin ise Suriye emekçilerinin hakkı ve görevi olduğunu ilan etti.

Toplantının ardından imza metnine destek sürüyor. Şu ana kadar 50 partinin metni imzaladığı kaydedildi.

Metnin tamamı şöyle:

"21. Komünist ve İşçi Partileri Uluslararası Toplantısı için İzmir’de toplanan komünist ve işçi partileri olarak, Suriye'de başlayan savaşın başından beri ülkenin yıkıma uğratılmasında rolü olan Türk hükümeti, silahlı kuvvetleri ve yanlarında Körfez ülkeleri, Türkiye ve ABD tarafından beslenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adındaki cihatçı yağmacı milislerin birlikte başlattıkları Suriye'deki askeri operasyonu şiddetle kınıyoruz.

Öncelikle, bu operasyonu bir ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal eden bir müdahale olarak görüyoruz. Operasyon tek başına bir eylem değil, emperyalizmin son 8 yılda bölgeye getirdiği kaosun ve çıkmazın bir yansımasıdır. Emperyalistler, burjuva hükümetler veya onlarla işbirliği yapan diğer siyasi özneler arasındaki gizli görüşmelere ve anlaşmalara karşı çıkıyoruz.

Emperyalizm, ya daha büyük nüfuz alanlarına ve sömürülecek kaynaklara ulaşmak ya da sömürüye ve tekellerin çıkarına hizmet eden bir düzende kaçınılmaz bir sonuç olan rekabet nedeniyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik krizleri aşmak için bu müdahalelere ve savaşlara başvurmaktadır. Dinci, gerici çeteleri kirli amaçları için kullanmakta ve beslemekte tereddüt etmeyen ve ardından insanları kontrol edilemeyen bu canavarlarla boğuşturan emperyalizmin barbar tarafı açıkça görünmektedir. Böylesi bir durumda, emperyalist hiyerarşide basamak atlama arzusunda olan ve bölgenin doğal ve insani kaynaklarını sömürmek için sabırsızlanan Türkiye burjuvazisi, bu askeri operasyona temel desteği vermiş ve rıza göstermiştir.

Dahası, bu müdahaleler insanların hayatını, toplumsal ve doğal kaynakları ve tüm insanlığa ait olan tarihsel mirasları mahvederken, insanlığın yarattığı her tür değerde geri döndürülemez, telafi edilemez ve yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bu askeri operasyon kelimenin her anlamıyla gayri meşrudur.

Ayrıca Suriye'ye müdahalenin, Türkiye'nin içeride bir tür olağanüstü hale geçmesiyle, bu yolla hükümetin otoriterliğini arttırmasıyla, milliyetçiliği, halklar arasında düşmanlığı körüklemesiyle ve hükümetin icraatlarına karşı olanların bastırılmasıyla sonuçlandığını görüyoruz ve bu durumu kınıyoruz.

İlan ediyoruz ki bizler etnik ya da milli aidiyetlerine bakmaksızın Suriye'nin tüm emekçilerinin yanındayız. Suriye halkının, bağımsız ve toprak bütünlüğü olan bir ülkede yaşama hakkını her zaman savunacağız. Ülkelerini özgür ve eşit bir ülkeye dönüştürmek Suriyeli emekçilerin hakkı ve görevidir. Suriye'de orduları ve askeri üsleri bulunan diğer tüm ülkeler Suriye'yi derhal terk etmelidir.

Bütün işgalci yabancı güçlere sesleniyoruz: Suriye'den elinizi çekin!"

İmzalayan Partiler (güncelleniyor):

ABD Komünist Partisi

Alman Komünist Partisi

Avustralya Komünist Partisi

İlerici Demokratik Forum (Bahreyn)

Bangladeş İşçi Partisi

Bangladeş Komünist Partisi

Belçika Komünist Partisi

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi

Brezilya Komünist Partisi - PCdoB

Brezilyalı Komünist Parti - PCB

Britanya Komünist Partisi

Cezayir Demokrasi ve Sosyalizm Partisi

Danimarka Komünist Partisi

El Salvador Komünist Partisi

Filistin Komünist Partisi

Filistin Halk Partisi

Finlandiya Komünist Partisi

Fransız Komünist Partisi

Güney Afrika Komünist Partisi

Gürcistan Birleşik Komünist Partisi

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi

Hollanda Yeni Komünist Partisi

Irak Komünist Partisi

Irak Kürdistan Komünist Partisi

İran Kitleler Partisi - Tudeh

İrlanda İşçi Partisi

İspanya Komünist Partisi

İspanya Halkları Komünist Partisi

İspanya İşçileri Komünist Partisi

İsrail Komünist Partisi

İtalyan Komünist Partisi

Komünist Parti (İtalya)

Katalan Komünistleri

Emekçi Halkın İlerici Partisi -AKEL (Kıbrıs)

Letonya Sosyalist Partisi

Sosyalist Parti (Litvanya)

Macaristan İşçi Partisi

Makedonya Komünist Partisi

Meksika Komünist Partisi

Norveç Komünist Partisi

Pakistan Komünist Partisi

Paraguay Komünist Partisi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi

Sırbistan Komünistleri

Suriye Komünist Partisi [Birleşik]

Ukrayna Komünist Partisi

Uruguay Komünist Partisi

Ürdün Komünist Partisi

Venezuela Komünist Partisi

Yunanistan Komünist Partisi