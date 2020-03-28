İsrail'de sağcılardan 'birlik hükümeti' sinyali

İsrail'de merkez sağ lideri Ganz ile aşırı sağcı Netanyahu'nun birlik hükümeti için anlaştığı belirtiliyor. Solcu Hadaş koalisyonu, ırkçı birlik hükümetine karşı ana muhalefeti temsil edeceklerini ilan etti.

İsrail'de 2 Mart seçimlerinde hükümet kuracak çoğunluğu, partilerden herhangi biri sağlayamamışken merkez sağ lideri Benny Gantz ile aşırı sağcı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığı haberi geldi.

Perşembe akşamı merkez sağ koalisyon Mavi ve Beyaz'ın lideri Gantz, sürpriz bir şekilde İsrail parlamentosu Knesset'in sözcülüğüne aday oldu. Sürpriz olmasının nedeni, Netanyahu'nun aylardan beri Gantz'a karşı partideki sağcı eğilimleri kışkırtıcı bir propaganda yürütmesi, Gantz'ın da İsrail Komünist Partisi'nin de aralarında bulunduğu Arap partilerinin Ortak Listesi'nden uzak durmasıydı.

Hükümet kurma görevi verilen Gantz'ın parlamento adaylığı Netanyahu tarafından destek görürken bir birlik hükümeti kurmak konusunda anlaştıkları anlaşıldı. Ortak Liste'nin başını çeken solcu Hadaş koalisyonunun Knesset temsilcisi Yusuf Cabarin, ırkçı birlik hükümetine karşı ana muhalefeti temsil edeceklerini ilan etti.

Gantz'ın hareketinin tabanında Netanyahu'nun kışkırtmalarının da etkisiyle Ortak Liste'den uzak durulması için kuvvetli bir baskı olduğu biliyordu. Öte yandan Perşembe akşamki gelişme üzerine Cuma sabahı bir gazete ilanıyla Mavi ve Beyaz koalisyonundan bir grup İbrahice ve Arapça bir özür mektubu yayımladılar. İlanda Araplara hitaben "Uzattığınız eli tutamadık, liderliğimiz yeterince olgun davranmadı, ancak gelecekteki bir Yahudi-Filistin ortaklığı için elimizden geleni yapacağız" deniyordu.

Seçimlerde Gantz'ın hareketi 33 milletvekili çıkarırken Ortak Liste 15 milletvekili çıkarmıştı. Ortak Liste'nin dışarıdan desteklediği bir merkez azınlık hükümeti kurulması beklentileri dile getiriliyordu. İsrail Komünist Partisi'nin sitesine göre geçen haftaki bir ankette kendisini merkez solda tanımlayan ve böyle bir hükümetten yana olan seçmenlerin oranının koronavirüs salgınından sonra arttığı tespit edilmişti. Ankete katılan İsraillilerin yüzde 58'inin, İsrail'in koronavirüsle mücadelesinde Yahudiler ile Arapların birlikte hareket etmeleri gerektiğine inandığı belirtiliyordu.

