İran’dan tanker saldırısı açıklaması: Korkakça gerçekleştirilen saldırıya uygun cevabı vereceğiz

İran hükümeti sözcüsü, dün Suudi Arabistan kıyılarında vurulan petrol tankeri saldırılarını ‘korkakça’ olarak nitelendirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabey, İran resmi haber ajansı IRNA'nın verdiği demeçte, Kızıldeniz’de gerçekleşen tanker saldırısına dair konuştu. Saldırıyı “korkakça” olarak nitelendiren yetkili, "İran aceleden kaçınıyor, olanları dikkatlice inceliyor ve gerçekleri araştırıyor." dedi.

Yetkili, İran’ın olayların soruşturulmasının ardından yanıt vereceğini söyledi. Sözcü, “Bu korkakça saldırının planlayıcılarına uygun bir cevap verilecek, ancak vakanın tüm yönleri açıklığa kavuşana kadar bekleyeceğiz” dedi.

İran medyası, olayın Mayıs ayından bu yana tankerlere ve petrol tesislerine yapılan saldırılarla boğuşan bir bölgedeki atışmayı körükleyebileceğini söyledi.

Saldırıya uğrayan tanker Sabiti'nin sahibi olan Ulusal İran Tanker Şirketi (UİTŞ), geminin Suudi Cidde limanı yakınında iki ayrı patlamadan etkilendiğini söyledi.

‘SALDIRI SUUDİ TOPRAĞINDAN GELMEDİ’

UİTŞ, saldırının Suudi topraklarından gelmediğini bildirdi.

Suudi Arabistan, saldırı günü Kızıldeniz'deki hasarlı bir İran tankerinden imdat sinyali aldığını ancak geminin hareket etmeyi sürdürdüğünü ve alıcı-vericiyi kapattığını açıkladı.

Suudilerin resmi haber ajansı Sabiti’nin Suudi yetkililerinden pek çok haberleşmeye cevap vermediğini söyledi.

‘KORSANLIK CEVAPSIZ KALMAYACAK’

İran’ın en üst düzey güvenlik organı sekreteri Ali Şamşhani, "Uluslararası su yollarında korsanlık ve suiistimal, cevapsız kalmayacaktır" dedi.

İKİ FÜZEYLE VURULDU İDDİASI

Tankerdeki patlamanın ardından İran’lı yetkililer geminin iki ayrı füze tarafından yarım saat arayla vurulduğunu açıklamıştı.

Patlamanın ardından Brent ham petrolün varil fiyatında yüzde 1,20'lik bir yükseliş yaşanmıştı.