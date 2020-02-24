İran’da seçime katılım yüzde 50’nin altında

İran’da parlamento seçimlerine katılım 1979’dan beri ilk kez yüzde 50’nin altında düştü. KOVİD-19 vakalarının katılımın düşmesinde etken olduğu belirtilirken, Hamaney İran halkının seçimlere katılmasını engellemek için Batı medyasının ‘iki yüzlü propaganda’ yürüttüğünü söyledi.

İran’da Cuma günü yapılan parlamento seçimlerine katılım yüzde 42,57 olarak açıklandı.

Ülkede 1979’dan beri yapılan 37 genel seçimden en az katılım bu seçimde gerçekleşti ve ilk kez yüzde 50’nin altına düştü. İran’da en son 26 Şubat 2016’da yapılan seçimlere katılım yüzde 61,83 olmuştu.

Ülkede artan KOVİD-19 vakaları ve ölü sayısının artmasının seçmenlerin oy kullanmaya gitmelerini engelleyen faktörlerden olduğu belirtiliyor.

Bir diğer faktörse aralarında “reformcu” ve “ılımlılar” diye adlandırılanların da bulunduğu 7 binden fazla adayın adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmesi. Seçim öncesinde bu adayları destekleyenlerin sandığa gitmeyecekleri yorumları yapılıyordu.

Seçim sonuçlarına göre İran meclisinde “muhafazakarlar” “reformcular”a karşı ezici bir üstünlük elde etti. 290 sandalyelik mecliste “reformcular” yalnızca 17 milletvekili çıkarırken, Tahran’ın çıkardığı 30 milletvekilinin tamamı “muhafazakarlar”dan oluşuyor.

Hamaney dün yaptığı açıklama İran halkının seçimlere katılmaması için batılı basın organlarının “ikiyüzlü propaganda” yürüttüklerini söyledi ve “Düşman medyalar son iki gün içinde hastalık ve virüs bahanesiyle insanların oy kullanmasının engellemek için hiçbir fırsatı kaçırmadı” dedi.

Hamaney “Düşmanlarımız İran halkı tarafından yapılan herhangi bir seçime bile karşılar” dedi ve seçime katılan İran halkına teşekkür etti.