Halkbank’tan ABD’deki davayla ilgili açıklama

Halkbank'tan ABD'deki davayla ilgili yapılan açıklamada ‘Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız’ denildi. Halkbank’ın özel yargılama talebi dün mahkeme tarafından reddedilmişti.

Halkbank, ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından açılan davada, ABD mahkemesinin özel ve sınırlı katılım talebini reddetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız” denilen açıklamada ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından Halkbank hakkında açılan davada "yetki aşımı" olduğu ve mahkemenin "şahsi yargı yetkisi" bulunmadığı savunuldu.

Mahkemenin bankanın hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğunu belirten Halkbank, “ABD’deki emsal davalarda ‘yargı yetkisi’ ve ‘hâkimin reddi’ gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesi geçerli bir uygulamadır. Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan Bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır” dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Açıklamada şöyle denildi:

“Savcılığın temyiz süreci devam eden bir diğer davadaki geçerliliği tartışmalı delil ve tanıklar üzerinden geliştirdiği iddialara karşı, Bankamız, ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığından, ABD mahkemelerinin Bankamız üzerinde yargı yetkisi olmadığını savunma hakkının verilmesini istemektedir. Eşik niteliğindeki bu konuların öncelikli olarak çözülmesi, yargı sürecinde zaman, emek ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bankamız, mahkemenin yargı yetkisine itiraz ederek bu haksız davayı en baştan çözüme götürmeyi amaçlamaktadır.

Hususi katılım talebimizin bir diğer gerekçesi de hâkimin reddi talebidir. Mevcut hâkimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların, iddianameye ilişkin kilit olgusal ve hukuki konulardaki tarafsızlığına gölge düşürdüğü gözlemlenmektedir. Mevcut hâkimin davaya başkanlık etmeye devam etmesi, mahkemenin tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olacaktır."

'YAPTIRIMLARI İHLAL ETMEDİK'

"Diğer taraftan, Banka nezdinde yaklaşık bir yıl süren incelemeler sonucunda Bankamızın iddia olunduğu gibi herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde yer almadığı, ABD’nin yaptırım kurallarını ihlal etmediği ve dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı daha önce kanıtlarıyla birlikte ortaya konmuştur.”