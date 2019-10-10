Fransa’dan ‘IŞİD Karşıtı Koalisyona’ acil toplantı çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekatı görüşmek üzere ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon'u acil toplantıya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği harekatı görüşmek üzere “IŞİD Karşıtı Koalisyon”a acil toplantı çağrısında bulundu.

France 2 televizyonuna konuşan Le Drian “Koalisyon bundan sonra ne yapacağımıza yanıt vermeli” dedi. Le Drian koalisyonun Türkiye’nin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ve IŞİD’lilerin tutulduğu yerlerin güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin konuları görüşmesi gerektiğini söyledi.

Fransız bakan IŞİD’in sahada değişen durumdan avantaj sağlayabileceğini belirterek toplantının en kısa sürede yapılmasını istedi.

