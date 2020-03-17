Ege Adaları’ndaki sığınmacı kampları dışarıya kapatıldı

Yunanistan Göç Bakanlığı, yeni koronavirüs pandemisinin yayılmasına karşı önlemler kapsamında sığınmacıların bulundukları kamplara her türlü giriş-çıkışı yasakladı.

Yunanistan Göç Bakanlığı dün sivil toplum örgütlerinin üyeleri de dahil olmak üzere, en az iki hafta boyunca Ege Adaları’ndaki sığınmacı kamplarına kimsenin girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Bakanlık bu adımın Kovid-19 pandemisini önlemek aldığı kararların çerçevesinde duyurdu.

Önlemler ayrıca okullar, kütüphaneler ve egzersiz alanları gibi kamptaki tüm özel faaliyetlerin ve tesislerin etkinliklerinin askıya alınmasını da içerirken, yeni gelenlerin ateş ve diğer Kovid-19 semptomları gösterdikleri durumda karantinaya alınmalarını da kapsıyor.

Bakanlık, beş ada kampının sakinlerine günde iki kez Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Yunanca güncellemeler ve talimatlar yayınlayacağını söyledi.

Bu kapsamda kamp sakinleri, tesislerin dışına erzak temini için dahil olmak üzere herhangi bir şekilde çıkamayacak. Ayrıca kampların içerisinde dolaşmak da sınırlandırılacak.

BİN 300 KİŞİYE BİR MUSLUK, SABUN YOK!

Yunanistan menşeli Kathimerini’nin İngilizce yayınında yer alan bilgiye göre Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (Medecins Sans Frontieres - MSF), geçen hafta Yunan makamlarını tüm kampları tahliye etmeye, aşırı kalabalık ve yetersiz çalışan tesislerde bir salgını önlemek için sakinlerini anakaraya transfer etmeye çağırdı.

Örgütün Yunanistan'daki tıbbi koordinatörü Dr. Hilde Vochten yaptığı basın açıklamasında, “Moria kampının bazı bölgelerinde her bin 300 kişi için sadece bir su musluğu var ve sabun yok. Beş veya altı kişilik aileler 3 metrekareden fazla olmayan alanlarda uyumak zorunda kalıyorlar” dedi.

Vochten “Yeterli hijyen hizmetinin eksikliği ve ciddi tıbbi bakımın yetersiz olması nedeniyle, virüsün Yunanistan'daki kamp sakinleri arasında yayılma riski, maruz kaldıktan sonra son derece yüksektir” dedi.