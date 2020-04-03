Dünya Komünist Gençlik Örgütlerinden Kovid-19 pandemisi üzerine ortak açıklama

Dünyanın dört bir yanından onlarca Komünist Gençlik Örgütü, Kovid-19 pandemisine dönük ortak bir açıklama yayımladı.
Açıklamada kapitalizmin evrensel çapta saplandığı çaresiz görüntüye dikkat çekilirken egemen sınıfların bu dönemde dahi kâr hırsıyla hareket ederek faturayı gençlere ve emekçilere çıkartmaya çalıştığı vurgulandı. Türkiye Komünist Gençliği’nin de imzacısı olduğu açıklamanın tam hali şu şekilde:
"Dünya gençliği,
Dünya çapında binlerce insan hastalığa yakalanırken ve ne yazık ki COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken işçiler, gençler ve halklar için gerçek daha da endişe verici hâle geliyor:
Dünya gençliği,
Dünya gençliği,
Halk adına sağlık, barış ve refah için kullanılabilecek günümüz teknolojisini yozlaştıran ve baltalayan insan karşıtı politikalarla mücadele ediyoruz.
Gençler virüse karşı korumak ve korunmak için maske takıyor, fakat biz sesimizi alçatmıyoruz ve taleplerimizden vazgeçmiyoruz! Talep ediyoruz:
Açıkça söylüyoruz: Kazanacağız!
Kimse yalnız değil
Şimdi dayanışma zamanı
Hep birlikte direneceğiz!"
Şimdiye dek imza veren 49 Komünist Gençlik Örgütü’nün listesi ise şu şekilde, liste güncelleniyor:
Avusturya Komünist Gençliği
Bangladeş Gençlik Birliği
Bangladeş Gençlik/Öğrenciler Birliği
Belçika Genç Komünistleri
Bolivya Komünist Gençliği
Komünist Gençlik Birliği, Brezilya
Britanya Genç Komünist Birliği
Kanada Genç Komünist Birliği
Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi’nden Genç Sosyalistler
Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Kıbrıs
Komünist Gençlik Birliği, Çek Cumhuriyeti
Finlandiya Komünist İşçi Partisi Gençliği
Fransa Komünist Gençliği’nin Birliği
Sosyalist Alman İşçi Gençliği
Yunanistan Komünist Gençliği
Guatemala Komünist Gençliği
Bütün Hindistan Gençlik/Öğrenci Federasyonu
TUDEH Gençliği, İran
İşçi Partisi Gençliği, İrlanda
Connolly Gençlik Hareketi, İrlanda
İsrail Komünist Gençliği
Komünist Gençlik Cephesi, İtalya
Ürdün Demokratik Gençlik Birliği
Lübnan Demokratik Gençlik Birliği
Genç Komünistler Federasyonu, Meksika
Ulusal Gençlik Federasyonu, Nepal
Komünist Gençlik Hareketi, Hollanda
Makedonya Komünist Partisi Gençliği, Kuzey Makedonya
Demokratik Öğrenci Federasyonu, Pakistan
Demokratik Gençlik Federasyonu, Pakistan
Filistin Komünist Gençliği
Filistin Halk Partisi Gençliği
Paraguay Komünist Gençliği
Peru Komünist Gençliği
Polonya Komünist Partisi Gençliği
Portekiz Komünist Gençliği
Sosyalist Gençlik Birliği, Romanya
Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği
Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik), Rusya
Yugoslavya Genç Komünist Birliği , Sırbistan
Güney Afrika Genç Komünist Birliği
İspanya Komünist Gençlik Birliği
Genç Komünistler Kolektifi, İspanya
Sosyalist Öğrenci Birliği, Sri Lanka
Sosyalist Gençlik/Öğrenci Birliği, Sri Lanka
İsveç Komünist Gençliği
Suriye Komünist Gençlik Birliği – Halid Bektaş Gençliği
Türkiye Komünist Gençliği
Genç Komünistler Birliği, ABD