Çavuşoğlu: Beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması

Türkiye'ye gelecek Rus heyeti ile görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rus heyetiyle görüşmede beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelecek olan Rus heyeti ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Rejim Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmeli.
- Rus heyetiyle görüşmede beklentimiz İdlib'de saldırıların kalıcı şekilde durdurulması.
- Rejimin işgal ettiği yerlerden Münbiç mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırlara çekilmesi gerekiyor.
- Ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil, Putin'in teklifi ile heyetler görüşecek.
- 4’lü zirve öncesi Cumhurbaşkanı Edoğan ve Putin arasında ikili görüşme olacak.