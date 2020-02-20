'Ben Tanrıyım' yazılı plakayı kullanmasına izin verilmeyen sürücüye tazminat ödenecek

ABD'nin Kentucky eyaletinde 'Ben Tanrıyım' yazılı plakasını kullanmasına izin verilmeyen bir kişi, 150 bin dolar tazminata hak kazandı.

ABD'de Kentucky Motorlu Taşıtlar İdaresi, aracında 'Ben Tanrıyım' (I'M GOD) yazılı plakanın lisansı için başvuru yapan Bennie Hart'ın talebini reddetti.

CNN'de yer alan habere göre, mahkeme, ret kararından dolayı Kentucky Motorlu Taşıtlar İdaresi'nin Hart'a 150 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Hart, kanala yaptığı açıklamada, aynı plakayla Ohio'da defalarca araç kullandığını, ancak 2016'da taşındığı Kentucky'de aynı plaka için lisans başvurusu yaptığında reddedildiğini kaydetti.

Kentucky'de ulaşım yetkililerinin Hart'a, talebin "uygun olmadığı, diğer sürücülerin dikkatini dağıtma potansiyeli olduğu ve çatışmaya neden olabileceği" nedeniyle ret mektubu yolladığı belirtildi.

Bunun üzerine Din Özgürlüğü Vakfı ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), karara karşılık ulaşım idaresine dava açtı.

Mahkeme, "'Tanrı için varım' (I'M4GOD) ve 'Tanrı'yı seviyorum' (LUVGOD) yazılı plakalara izin verilip I'M GOD'a izin verilmemesinin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğuna ve Hart'ın anayasal haklarının çiğnendiğine" hükmetti ve Kentucky Motorlu Taşıtlar İdaresi'ne 150 bin dolar tazminat cezası verdi.