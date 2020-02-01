Batı Şeria'da ABD karşıtı protestoya İsrailli güçler müdahale etti: 48 yaralı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da ABD’nin 'Yüzyılın Anlaşması' planını protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 48 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "Ortadoğu'ya yönelik Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas, Kalkilya ve Ölü Deniz bölgelerinde Trump'ın açıkladığı planını protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Kızılay’ından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçlerinin müdahalesinde 48 Filistinli yaralandığı ve yaralılardan 13 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.