Avrupa Birliği, İdlib için toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği'nden dışişleri bakanlarına İdlib konusunda olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, "İdlib’deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor. Bu nedenle gelecek hafta İdlib’deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyorum" açıklamasında bulundu.

Borrell, tüm aktörlerle irtibatta olduğunu belirterek, ateşkese geri dönülmesi ve itidal çağrısında bulunduğunu belirtti. Krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine işaret eden Borrell, AB’nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Borell, sivil topluma yardım etmek için kaynak toplanması gerektiğini de vurguladı.

Borrell, Türkiye'nin sığınmacıların ülkeyi terk etmesini engellemeyeceğiz açıklamasının ardından sınırdaki hareketliliğe ilişkin de "Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan’a destek veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.