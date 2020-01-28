'Auschwitz'i ABD kurtardı' diyen Der Spiegel tepkiler üzerine özür diledi

Alman Der Spiegel dergisi, Auschwitz'in Kızıl Ordu tarafından kurtarılışının 75. yıldönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda 'Auschwitz'i ABD kurtardı' dedi. Yaptığı hata nedeniyle gelen tepkiler üzerine dergi, paylaşımı düzelterek, söz konusu hata için özür diledi.

Alman dergisi Der Spiegel'in Auschwitz'in 75 yıl önce ABD askerleri tarafından kurtarıldığına dair tweet atması tepki çekti.

Sputnik'te yer alan habere göre, okurların hataya dikkat çekmesi üzerine düzeltmeye giden dergi, sonrasında Kızıl Ordu'nun rolüne değindi.

Der Spiegel'in Twitter hesabından 23 Ocak'ta yapılan paylaşımda "Auschwitz 75 yıl önce ABD ordusu tarafından kurtarıldı" denildi. Birçok Alman okur hatayı hemen fark etti, ekran görüntüsünü alarak tepkilerini gönderdi.

Şair, yazar, tiyatro sanatçısı Max Czollek "27 Ocak'la ilgili en büyük gaf Der Spiegel'den geldi. Almanya'nın Batı yönelimi bir yana, her halükarda Auschwitz Kızıl Ordu tarafından kurtarılmıştır!" dedi.

Bir başkası "Ana anakım Alman medyası istemsiz şekilde gösterdi ki, daha az değil, bilakis çok daha fazla tarih dersi almaya ihtiyacımız var" diye dalga geçti.

Almanya'nın "en saygın" yayın organı kabul edilen Der Spiegel, perşembe gecesi yaptığı hatayı cuma sabahı düzeltip özür mesajı yayımladı.

Hatayı "son derece utanç verici" diye niteleyen Der Spiegel, silinen mesajın ekran görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasını "adil bir ceza" olarak kabullendiğini belirtti.

ABD YÖNETİMİ KONUYU GEÇİŞTİRDİ

Der Spiegel'in ilk tweetiyle aynı gün İsrail'deki Dünya Holokost Forumu'nda konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, kampı kurtaranlardan sadece "askerler" diye söz etti.

"Avrupa'yı zorbalıktan kurtarmak için 2 milyon ABD askerinin savaşmış olduğunu" söyleyen Pence, çok daha fazla sayıda savaşmış ve can kaybı vermiş olan Sovyet güçlerini ise "tüm müttefik güçler" sözüyle geçiştirdi.

27 Ocak'ta Holokost Anma Günü vesilesiyle konuşan ABD Başkanı Donald Trump da, Auschwitz'i kurtaran Kızıl Ordu'dan doğrudan bahsetmeyerek, askerler için "kampları kurtarmak için hayatlarını riske eden ve çoğu canını feda eden kahraman özgürlük güçleri" değerlendirmesinde bulundu.