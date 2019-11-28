AP’den İstanbul Sözleşmesi için çağrı

Avrupa Parlamentosu, kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

Avrupa Parlamentosu tüm üye ülkelerin kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair İstanbul Sözleşmesi’ni onaylaması için çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti.

Strazburg’da AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 91 hayır oyuna karşı 500 evet oyuyla karar tasarısı kabul edildi.

Kararda, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovakya ve İngiltere'nin sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı belirtilerek bazı ülkelerde sözleşme hakkında yanlış bilgi yayarak yürütülen kampanyalar kınandı.

Söz konusu ülkelere acilen İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapılan kararda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na da kadına karşı şiddetle mücadeleyi öncelik konusu yapması tavsiye edildi.

AB, 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni 2017'de imzalamıştı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için “İstanbul Sözleşmesi” adını taşıyor.

Türkiye’nin de imzaladığı ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasasına kaynaklık eden, devlete görev ve sorumluluklar yükleyen İstanbul Sözleşmesi gericilerin hedef tahtasına yerleştirildi.

Gericiler ve AKP'ye yakın çevreler başta kadına yönelik şiddeti konu edinen sözleşmenin “yuva yıktığını" ileri sürerek iptali için kampanyalar yürütüyor.

