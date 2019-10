ABD'den Küba'ya 'yaptırımları sıkılaştırma' kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Küba'ya yönelik alt kurumu Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından sunulan bir dizi yaptırımın yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan basın bildirisinde Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Ticaret Bakanlığı'nın bu eylemi Küba rejimine, iç ve dışta yıkıcı davranışlarını derhal durdurmaları gerektiği yönünde bir kez daha açık bir mesaj gönderdi. Trump yönetimi, Küba halkına ve onun özgürlük ve refah konusundaki taleplerine destek vermeye devam ederken, aynı zamanda Küba rejiminin haksızlıklarına karşı hareket etmeyi sürdürecek" dedi.

Küba'nın uçak erişimine ilişkin kısıtlamalar getirildiğinin duyurulduğu bildiride, "BIS, Küba devletine ait havayollarına uçak kiralamaları için verilen mevcut lisansları iptal ediyor ve gelecekteki uçak kiralama başvurularını reddedecek" denildi.

KÜBA'DAN AÇIKLAMA: ACİZLİĞİN TEZAHÜRÜ

ABD yönetiminin kararına tepki gösteren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"ABD, Küba'ya yönelik ablukayı sıkılaştıran yeni tedbirler aldığını duyurdu. Bu eylem; acizlik, ahlaki bozulma ve emperyal kibrin tezahürüdür. Bu şiddetle reddettiğimiz insanlık dışı, acımasız, haksız ve soykırım teşkil eden bir eylemdir. Teslim olmayacağız ve etkili bir yanıt vereceğiz."

#US announces new measures tightening blockade on #Cuba. This action expresses impotence, moral degradation and imperial contempt. It's an inhuman, cruel, unjust and genocidal act that we strongly reject. We will not give in and shall give a sovereign response. pic.twitter.com/cux5K1F8KO

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 18, 2019