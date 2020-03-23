Türkiye'deki yeni koronavirüs örnekleri için analiz talebi

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği ve Moleküler Biyoloji Derneği dünya genelinde Sars-CoV-2 virüsüyle ilgili çalışmalara katkı için Sağlık Bakanlığı'na işbirliği talebinde bulundu.

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği ile Moleküler Biyoloji Derneği Sars-CoV-2 virüsüyle ilgili dünya genelinde yürüyen çalışmalara katkı sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığı'na işbirliği talebinde bulundu.

Virüsün ilk görüldüğü Wuhan'da çok kısa bir sürede genom analizi yapıldığı ve böylece yeni virüsün önceki Sars virüsünden evrildiğinin anlaşıldığı biliniyor.

İki dernek başkanı imzasıyla Sağlık Bakanlığı'na sunulan dilekçede, ilk dizilemenin ardından dünya çapında son üç ayda 600 Sars-CoV-2 virüs tipinin genom analizi yapıldığı belirtildi. Türkiye'den ise henüz hiçbir örneğin genom dizisinin çıkarılmadığı vurgulanan dilekçede uzman gönüllülerle birlikte Bakanlıkla ortak bir çalışma yapılabileceği ifade edildi.

Virüs genom dizi analizi ile virüsün örneğin tutunma yüzeyinin değişip değişmediğinin tespit edilmesi salgın yönelimini kestirmek açısından kritik bir bilgi.

Bu nedenle biyologlar salgının yayılım modelleri ve kontrol yöntemleri için dizileme çalışmanın acil biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak Bakanlığa çağrıda bulundular.

Öte yandan Moleküler Biyoloji Derneği, Biyologlar Dayanışma Derneği, Türkiye Biyologlar Derneği ve Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği tarafından "Biyologlar İnisiyatifi - Korona Acil Eylem Ekibi" kuruldu. Kurulan ekibin ilk faaliyeti olarak, pandemi merkezlerinde qRT-PCR bazlı testlerin yaygınlaşması için gerekecek insan gücünü mobilize etmek için sosyal medya üzerinden gönüllüler listesi oluşturduğu duyuruldu. Dört derneğin imzasıyla yapılan açıklamada yerli üretim test kitlerinin sağlanması durumunda test kapasitesinin artırılabileceği belirtildi.

