TKP: Çocuklarımız için gelin birlikte mücadele edelim

TKP’nin Sesi’nde bugün, siyasal iktidar eliyle tarikatlara bırakılan eğitim sisteminin düzenin bekasını sağlayan nesiller yaratılması açısından işlevselliği ele alınırken, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin mücadele ederek geleceği birlikte kuracaklarına değiniliyor.

AKP iktidarında eğitim sisteminin daha da piyasalaştırılması ve gericileştirilmesine dair son gelişmelerden biri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşandı. Menzil tarikatının yoğun olarak faaliyet yürüttüğü bir mahalledeki okula gitmeye mecbur bırakılan çocukların ve velilerin isyanı kamuoyuna yansıdı. TKP’nin Sesi’nde bugün, siyasal iktidar eliyle tarikatlara bırakılan eğitim sistemimizin düzenin bekasını sağlayan nesiller yaratılması açısından işlevselliği ele alınırken, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin mücadele ederek geleceği birlikte kuracaklarına değiniliyor.

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