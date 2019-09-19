Nihal Olçok’tan 'Tamince' çıkışı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Sabah gazetesi tarafından hedef alındığı haberlerin ardından dün ilginç bir gelişme yaşanmış, Bakanlık, Tamince hakkında verilen 'takipsizlik' kararının kaldırılması için 'kamu yararına bozma' istemişti. Bu talebin ardından AKP içinden nasıl açıklamalar geleceği merak konusuyken, Nihal Olçok'tan Bakan Gül'e teşekkür mesajı geldi.

15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, Cemaat davaları dolayısıyla uzun süredir AKP'ye tepki gösterirken, dünkü Fettah Tamince kararı sonrası açıklamada bulundu.

Olçok, paylaşımına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek "Ben söylediğimde düşman ilan edildim. Soruşturmayı yapan savcıyı görevden al ama onun soruşturmalarını ve davalarını iptal etme. Bu insanla alay etmektir. Hele FETÖ davaları tam bir rezalet. İşte şimdi teşekkür ederim. Olması gereken buydu" dedi.

Bakanlık, Fettah Tamince hakkında verilen “takipsizlik” kararının kaldırılması için “kamu yararına bozma” istemişti.

BAKAN GÜL, SABAH TARAFINDAN HEDEF ALINMIŞTI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sabah gazetesi tarafından hedef alındığı haberlerin ardından dün bir açıklama yapmış, "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" demişti.

Gül'ün bu açıklamayla gazetenin başındaki Serhat Albayrak'ı ve Berat Albayrak'ı hedef aldığı iddia edilmiş, bu açıklamadan kısa süre sonra da Tamince hakkında kamu yararına bozma kararı talep edilmişti.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray'da görüşen Şamil Tayyar, Gül'e yönelik eleştirilerin ardından, "Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı. Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz. Yolunuz açık olsun" açıklamasında bulunmuştu.