Metin Feyzioğlu: Artık ‘Ey Arap Birliği’ demenin zamanı geldi

'Silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değil' sözleriyle gündeme gelen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, askeri harekata yönelik tepkilere ilişkin, 'Artık 'Ey Arap Birliği' demenin zamanı geldi' dedi.

Suriye'ye yönelik askeri harekatın 5. gününde A Haber'e konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, “PKK/YPG bölgede Türkiye’yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr’i yazanların 100 sene sonra Sevr’i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye’ye yürüme operasyonudur” dedi.

Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği’nin harekata tepkisine ilişkin, “Artık ‘Ey Arap Birliği’ demenin zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Feyzioğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukukun bu çatışmaları düzenleyen maddelerine göre eğer silahlı güçler sivilleri kendilerine kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivillerin hayatını korumak zorunda değildir" demişti.