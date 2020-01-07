Meteoroloji 'kırmızı kod' uyarısı yaptı, bir kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de Meteoroloji'nin kırmızı kod uyarısı yapmasına neden olan yoğun yağış sonrası yaşanan toprak kaymasının ardından yıkılan barakadaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Merkez Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar yoğun yağış nedneiyle sular altında kaldı. Ekipler, karşıya geçemeyen vatandaşları da iş makineleriyle taşıdı. BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Mersin'in Erdemli ilçesinde toprak kayması nedeniyle yıkılan barakadaki bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde 6 kişinin yaşadığı baraka, sağanak nedeniyle kayan toprakla birlikte yıkıldı. Evdeki 5 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel yıkıntıların altında kaldı.