Diyanet'ten lüks otelde 20 milyon TL'lik 'eğitim'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam ve müezzinlerin de aralarında olduğu din görevlilerini 5 yıldızlı bir otelde eğitme gönderdiği iddia edildi. Söz konusu eğitime 20 milyon TL harcandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yüksek bütçe ayrılması tartışmalara neden olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik yeni bir iddia gündeme geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, aralarında imam ve müezzinlerin de yer aldığı din görevlilerini 5 yıldızlı ultra lüks bir otele eğitime gönderdiği iddia edildi.

Alanya'da yer alan Xafira Deluxe Resort Hotel'de gerçekleştirilen eğitim programının yaklaşık 20 milyon TL mâl olduğu belirtildi.

Otelde diyanet çalışanları için özel ilahi geceler de düzenlenen programdan görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.





DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Görüntülere ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitimin "Harcırah Kanunu" kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

OdaTV'de yer alan habere göre, Diyanet'ten yapılan açıklama şöyle:

"2019 yılında alımı yapılan ve eğitim merkezlerinin doluluğu sebebiyle eğitim merkezlerinde eğitimleri planlanamayan 2400 imam hatibin mesleğe hazırlık eğitimleri 40 günlük teori ve pratik ağırlıklı bir program çerçevesinde 3 grup halinde bahse konu otelde planlanmıştır. Söz konusu eğitimlere ait bütün giderler Harcırah Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında ayrıca bir eğitim bütçesi ve harcama kalemi bulunmamaktadır."