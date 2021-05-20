Salda Gölü'ne kıraathane, kafe ve mescit yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresinde yürütülen çalışmaları incelemesinin ardından açıklama yaptı. Ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçları olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “O ihtiyaçları maalesef burada derme çatma, kaçak konteynerlerde, çadırlarda istenilmeyen baraka yapılarda karşılamaya gayret gösteriyorlardı. Hemen bu arazilerde bulunan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, yıkımlarını gerçekleştirdik. Yeni yapacağımız yapıları da Millet Bahçesi anlayışı içerisinde içinde kıraathanesi, mescidi, soyunma, giyinme alanları, kafeleri, vatandaşlar geldiğinde teras alanlarda bu doğal güzelliği izleyebileceği üniteleri yapıyoruz” dedi.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nde inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Salda Gölü kıyısında halk plajı, tabiat parkı ve millet bahçesi projesi bulunuyor. Ayrıca Doğanbaba köyü yakınlarında, gölün kuzeydoğusunda yer alan eski orman evi de Burdur Valiliği tarafından turistik tesis olarak yeni sezona hazırlanıyor.

NASA’ya göre Mars'taki yaşamın anahtarı Salda Gölü'nde

Salda Gölü’nün jeolojik yapısı dünyanın gündeminde. Mars’la benzer özellikler taşıdığı tespit edilen Salda Gölü’nün, kızıl gezegendeki yaşam için ipuçlarını barındırdığı düşünülüyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’taki Jezero Krateri ile Salda Gölü’nün benzer mineral oluşumlar barındırdığını açıklamıştı.

NASA'nın Salda Gölü paylaşımı

Millet Bahçesi projesiyle gündemden düşmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2019’da Salda Gölü kıyısında bir millet bahçesi yapılacağını ve gölün çevresiyle birlikte Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından başlayan tartışmalar, doğal sit alanı, sulak alan ve tabiat parkı gibi nitelikleri bulunan Salda Gölü’nün hep gündemde kalmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan millet bahçesi projesi tepkilere neden olurken, yetkililerin “çivi dahi çakılmayacak” dediği projede göl çevresi şu günlerde adeta şantiye görünümünde.

Bakan Kurum Salda Gölü çevresinde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Salda Gölü’nü ziyaret etti. İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, göl çevresindeki yerleşimlerden atık su gelmesini engellemek için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum Salda'da yapılan çalımaları inceledi, açıkama yaptı

‘Ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçları oluyor'

Salda Gölü’nü yılda 1,5 milyon insanın ziyaret ettiğine işaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ziyaret çerçevesinde gelen vatandaşların ihtiyaçları oluyor. O ihtiyaçları maalesef burada derme çatma, kaçak konteynerlerde, çadırlarda istenilmeyen baraka yapılarda karşılamaya gayret gösteriyorlardı. Hemen bu arazilerde bulunan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, yıkımlarını gerçekleştirdik. Yeni yapacağımız yapıları da Millet Bahçesi anlayışı içerisinde içinde kıraathanesi, mescidi, soyunma, giyinme alanları, kafeleri, vatandaşlar geldiğinde teras alanlarda bu doğal güzelliği izleyebileceği üniteleri yapıyoruz” diye konuştu.

Proje Beyaz Adalar ve halk plajında uygulanıyor

Bölgeye yapılacak projeleri bilim kuruluyla hareket ederek hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Projemiz Beyaz Adalar ve halk plajı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beyaz Adalar kısmını dumansız hava sahası ilan ettik. Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. Göle girilmesini engelleyecek adımlar attık ki bu beyaz kumsalımız, turkuaz suyumuz korunarak gelecek nesillere aktarılsın. Gelen vatandaşlarımız sadece bu doğal güzellikleri görsünler, izlesinler, bu eşsiz güzellikler içerisinde, bu ünitelerde vakit geçirsinler istedik” ifadelerini kullandı.

Salda çevresinde 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak

Salda Gölü çevresinde yaklaşık 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını da dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız. Seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecekler” dedi.

ÖÇK ilanı öncesi ve sonrasındaki görüntüler paylaşıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salda Gölü’nün Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilmesinin ardından göl çevresinde yapılan çalışmaları ve koruma faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşıldığı bir de web sayfası oluşturdu. Bakanlığın hazırladığı web sayfasında, Salda Gölü kıyısında ÖÇK ilanı öncesi ve sonrasındaki kullanımlara ilişkin görüntüler eşliğinde şu ifadelere yer veriliyor:

‘Alanda kontrolsüz kullanımlar engellendi’

“Bakanlığımızca yaptırılan 4 km uzunluğunda ahşap bariyerler ile öncelikle araçların göle girişi engellenmiştir. Derme çatma düzensiz yapılar kaldırılarak valilik kanalıyla basit birimler yapılmıştır. Salda Gölü kıyıları, günübirlik kullanıcıların bıraktığı çöplerden dolayı çöp tepelerinin oluştuğu bir alan haline gelmişti. Özel Çevre Koruma ilanından sonra alanda sıfır atık yönetimi oluşturulmuş, çöp kamyonu temin edilmiştir. Mevzuata aykırı tüm yapılar kaldırılmıştır. Alanda kontrolsüz kullanımlar engellenmiş, atık suların toplanması amacıyla vidanjörler alınmıştır.”

Bakanlık ÖÇK ilanı öncesi ve sonrasındaki kullanımlara ait görüntüleri paylaştı

Salda Gölü sit alanıyken neden korunmadı?

Bakanlığın bu değerlendirmeleri, daha önce de doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü’nün korunamadığının bir göstergesi olarak görülüyor. Yıllardır kaderine terk edilen Salda Gölü’nün ilgi odağı olmasının ardından millet bahçesi projesinin gündeme gelmesi, ilgili kamu kurumlarının bölgeye olan ilgisini artırdı. Ancak son derece hassas bir ekosisteme sahip olan Salda Gölü çevresinin bu yoğun ilgiden dolayı yapılaşmaya açılması endişe yaratıyor.

Bakanlık bugün durdurduğu gölete 2014'te ÇED gerekli değildir kararı vermişti

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Salda Gölü’ndeki koruma çalışmaları kapsamında DSİ 18 Bölge Müdürlüğü tarafından tepkilere rağmen inşasına başlanan Yeşilova Salda Göleti ve Sulaması projesinin yapımını da durdurdu. Uzmanlar ve yerel halktan kimi yurttaşlar Salda Gölüne zarar vereceği endişesiyle gölet projesine karşı çıkmış, ancak buna rağmen projede ısrar edilmişti. Bugün gölet projesinin Salda Gölüne vereceği zararları kabul eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Ocak 2014 tarihinde gölet için ÇED Gerekli Değildir kararı vermişti.

Çevre Bakanlığı bugün yapımını durdurduğu Salda Göleti için 2014'te ÇED Gerekli Değildir Kararı vermişti

‘Göletin yapımı bakanlığımızca durdurulmuştur'

Bakanlığın Salda Gölü için hazırladığı web sitesinde, gölet projesinin durdurulduğu belirtilerek şu ifadelere yer veriliyor: “DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nce “Burdur Yeşilova Salda Göleti ve Sulaması İnşaatı” işi kapsamında; yatırım ve uygulamasında kil çekirdekli homojen dolgu olan göletin imalatı için ikmal ihalesi aşamasında, yapılması planlanan geçirimsiz dolgu alanı ve göletin yapımı Bakanlığımızca durdurulmuştur.”