Yunanistan’da Politeknik direnişi 46. yıldönümünde anıldı

Yunanistan’da ülkedeki Albaylar Cuntası diktatörlüğüne karşı başlayan antiemperyalist 1973 Politeknik direnişi anmalarına NATO, ABD ve AB karşıtı sloganlar damga vurdu.

17 Kasım 1973 yılında, faşist Albaylar Cuntası'na karşı mücadelenin tepe noktası olarak kabul edilen Politeknik Direnişi, Atina'da her yaştan binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle anıldı.

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) ve Yunanistan Komünist Gençliği’nin (KNE) çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, "Ekmek, Eğitim, Özgürlük" sloganıyla başlayan direnişi anarken, direnişi tanklarla bastıran Albaylar Cuntası'nın ABD ve sermaye sınıfı ile olan bağları da bir kez daha teşhir edildi.

Antiemperyalist karakterli direnişin anıldığı yürüyüş sırasında ABD Elçiliği önünde ABD ve AB bayrakları ateşe verildi.





KKE ve KNE üyelerinin ABD Elçiliği'nin önünde yaptıkları eylemde "NATO üsleri kapatılsın" "halk katiller dışarı" sloganları öne çıkarken KKE Merkez Komitesi adına konuşan KKE Genel Sekreteri Dimitri Kuçubas yaptığı açıklamada “Tarihimizden, sınıf mücadelesinin her aşamasından öğreniyoruz. Mücaeleye aynı yoldan devam ediyoruz, halk hareketlerini sosyalizm için şekillendiriyoruz" dedi.