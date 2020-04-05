Trump, New York'a koronavirüsle mücadele için bin askeri personel gönderileceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, koronavirüsün en çok etkilediği New York eyaletine bin askeri tıp personeli gönderme talimatı verdiğini açıkladı. Trump eyaletleri ihtiyaçlarından fazla malzeme talep etmekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınıyla mücadele için New York'a bin askeri tıp personeli yerleştirilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump "Bu çok bulaşıcı kimse böyle bir şey görmedi. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi" diye konuştu.

Gelecek haftanın "çok zorlu" geçeceğini belirten Trump "Bu hafta ve gelecek hafta muhtemelen en zorlu hafta olacak. Maalesef çok ölüm olacak" dedi.

ABD'de salgının en çok etkilediği New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, salgının tepe noktasına hazırlanmak için yalnızca bir haftalarının olduğunu belirtmişti.

New York kentinde Cuma günü itibariyle 305 yeni ölüm gerçekleşti ve toplam ölü sayısı 1867 yükseldi. Kentteki vaka sayısıysa 57 bin 159'a çıktı. Vali Cuomo eyalet genelindeki vaka sayısını ise 113 bin 704 olarak açıkladı.

Trump ayrıca eyalet valilerini de ihtiyaçlarından fazla solunum cihazı ve koruyucu ekipman talep etmekle suçladı. Trump "Ülkenin tamamına bakmak zorundayız, yalnızca belirli bölgelerine değil" diye konuştu.

Çin hükümeti tarafından New York'a bin solunum cihazı gönderilmişti.