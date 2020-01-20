Küba'da 'Bilim Günü' kararları

Küba'nın Bilim Günü olan 15 Ocak'ta biyoteknoloji alanındaki çalışmalarda bir hamle daha yapma kararı açıklandı.

15 Ocak Küba’nın Bilim Günü (Cubahora). Küba bu yıl, Bilim Günü vesilesiyle biyoteknoloji alanındaki çalışmalarına yeni bir boyut kazandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl da Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı ülkenin değişik bölgelerinde bilim ve teknoloji parkları oluşturulması kararı almıştı. Bu parkların değişik bilim merkezleri arasındaki koordinasyonu geliştirme görevini yerine getirmesi öngörülüyordu.

Küba’nın dünya çapında bilinen önemli biyoteknoloji keşifleri var. BioCubaFarma isimli firması geliştirdiği ilaçları dünyada 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

BIOCUBAFARMA'DAN DÜNYAYA

Firmanın dünya çapında kabul görmüş birkaç ürününü okurlarımıza tanıtalım.

Cimavax-EGF: Akciğer kanserine karşı Moleküler İmmünoloji Merkezi’nin geliştirdiği aşıdır. Merkez Fidel tarafından 1994’de kuruldu. ABD yönetiminin Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen ABD’li hastalar da bu ilaç için Küba’ya geliyor.

Theravac-HIV: AIDS virüsüne karşı geliştirilmiş aşıdır. Seropozitif hastalarda viral yükü azaltarak ilaçla tedavi ihtiyacını azaltır.

Heberprot-P: Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi tarafından üretilen bir ilaçtır. Diyabetik ayak ülserlerini tedavi eder ve ayağın kesilmesi edilmesi riskini azaltır. 2017’de dünyada 250 binden fazla hasta bu ilacı kullanıldı.

Bunlar dışında menenjit enfeksiyonlarına bağlı menengokoksemiyi önleyen Va-Mengoc-BC aşısı, kolesterol düzeyini düşüren Policosanol ve değişik kanser türlerinin tedavisinde kullanılan Nimotuzumab da listeye eklenebilir.