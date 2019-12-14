Eskişehir'de 'Devrimci Mustafa Kemal' başlıklı söyleşi

'Devrimci Mustafa Kemal' başlıklı söyleşide Enver Aysever, Mustafa Hoş, Mustafa Kemal Erdemol ve Orhan Gökdemir, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimcilik ve çağdaşlık boyutunu anlattılar.

TÜYAP Kitap fuarında düzenlenen “Devrimci Mustafa Kemal” başlıklı söyleşide, yazarlar Enver Aysever, Mustafa Hoş, Mustafa Kemal Erdemol ve Orhan Gökdemir Atatürk’ün çağdaşlıktan, cumhuriyetten yana, anti emperyalist, aydınlanmacı yönünü anlattılar.

Söyleşinin ilk konuşmacısı Enver Aysever, Atatürk’ün çağdaşlıktan yana bir devrimci olduğunu ve cumhuriyetin aynı zamanda bir kültür devrimi olduğunu belirterek, "Atatürk'ün devrimci yönülü kaldırırsanız, geriye bir şey kalmaz. Mustafa Kemal bir modernist ve devrimcidir. Devrim ise o kadar kolay bir durum değildir. Devrim var olanın üstüne, yeni ve başka bir şey koyar... Osmanlı bir cumhuriyet değil, tek adam rejimidir. Padişahların dinsel gerekçelerle yetkilerini Tanrıdan aldıkları inancı vardır. Cumhuriyet ise gücünü halktan alır. . Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli devrimi, harf devrimi, dil devrimidir. Cumhuriyet bir kültür devrimidir, demek de yanlış olmaz. Eğitim çok önemlidir. Sandık insanlar eğitimli, bilgili olmadığı zaman çok doğru sonuçlar da vermeyebiliyor.Yetkiler parti genel başkanlarına devrediliyor. Devrimci Mustafa Kemal anti-emperyalist ve anti-kapitalisttir..” dedi.

Etkinlikte, yazar Orhan Gökdemir ise, cumhuriyet öncesi demokrasi ve anayasa oluşturma girişimlerini değinerek, “1876’da Mithat Paşa anayasal düzen istedi. Abdülaziz’i indirdi, ll. Abdülhamit padişah oldu. Ama daha sonra Abdülhamit savaşı gerekçe göstererek meclisi kapattı, Mithat Paşa’yı öldürdüler.. 1908’de ikinci kez anayasal düzen istendi, 31 Mart vakası yaşandı,” dedi. 12 Eylül’ün yeni bir Atatürk tarih etmeye çalıştığını belirten Orhan Gökdemir, “Cumhuriyet eski ile bağları kopararak oluşmuş bağımsız bir cumhuriyettir” dedi. 12 Eylül’den sonra ‘halkın’ yeniden cemaat yapılmak istendiğini ve bu eğilimin sürdüğünü söyledi.

Üçüncü konuşmacı Yazar Mustafa Hoş ise sevdiği Mustafa Kemal Atatürk’ün okul kitaplarından çok, kendi araştırmaları ile öğrendiğini belirterek, Mustafa Kemal Paşa’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenilgiye uğrayacağını sezdiğini ve bunu Padişah Vahdettin’e de anlatmaya çalıştığını belirttti. “Atatürk özellikle halk demiştir..” vurgusu yapan Mustafa Hoş, yıllar sonra Neo-Osmanlıcı bir anlayışın topluma dayatıldığını söyledi.

Söyleşiyi yöneten Mustafa Kemal Erdemol kısa süren konuşmasında, Atatürk’ün modernite yanlısı olduğunu belirterek ikinci Dünya Savaşı yıllarında Recep Peker başta olmak üzere, çevresinden birkaç kişinin Hitler ile temas kurduğunu ve Atatürk’ün bunu istemediğini ve Recep Peker’e de ‘Sen kendini Mussolini mi sanıyorsun’ dediğini anlattı. Erdemol,, Atatürk’ün bilimden ve aydınlanmadan yana biri olduğuna ve özellikle iyi derecede Fransızca bildiği için Fransızca çok sayıda kitap okumuş olduğunu hatırlattı.