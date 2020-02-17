CHP’li Kepez Belediyesi’nden işçi düşmanlığı

Çanakkale Kepez Belediyesi’nde Kepez Hizmet Grupları A.Ş’de görevli temizlik işçisi Mahir Binzet, gerekçe gösterilmeden işten kovuldu. Kıdem, tazminat ve ihbar hakkını alamayan Binzet Patronların Ensesindeyiz Ağı aracılığıyla hukuki yollara başvurdu ve mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

Çanakkale Kepez Belediyesi’nde Kepez Hizmet Grupları A.Ş’de görevli temizlik işçisi Mahir Binzet, 14 Şubat tarihinde tarafına yapılan bildirimde “hizmetlerinize ihtiyaç kalmadığından iş akdiniz feshedilmiştir” denilerek işten kovuldu.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI 'TÜY DİKTİ'

Çanakkale kamuoyunda tepkiyle karşılanan işten çıkarma sonrası, Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “verilen görevleri layıkıyla yapmamaya, bulunduğu birimi beğenmemeye, iş arkadaşları ile uyum içinde çalışmamaya başladığı”nı belirterek, işten çıkarmayı gerekçelendirmeye çalıştı.

KIDEM, TAZMİNAT, İHBAR HAKKI YOK

Yapılan bildirimin içeriğinde Mahir Binzet’in neden işten çıkarıldığına dair herhangi bir neden yazılmadığı gibi, kıdem, tazminat, ihbar gibi işçi alacak haklarına dair tek kelime edilmemesi dikkat çekti.

'MÜCADELE EDECEĞİM, İŞİME DÖNECEĞİM'

Belediye’de DİSK Genel-İş’in örgütlenmesine çalışırken iş akdinin feshedildiğini belirten Mahir Binzet, “işyerinde herhangi bir uyarı, bildirim, kınama ya da ceza almadım. Gerekçe gösterilmeden işten atılmak hukuksuzluktur. İşimi geri almak için elimden geleni yapacağım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım, mücadele edeceğim, işime geri döneceğim” dedi.

SENDİKA ÖRGÜTLENMESİNE ENGEL

Çanakkale Kepez Belediyesi’nde temizlik işçisi Mahir Binzet’in DİSK’in işyeri örgütlenmesine öncülük ettiği, sendika olarak kısa süre içinde yeni üyelere ulaştıkları belirtiliyor. Başkanlığın yönlendirmesiyle, işçilere yapılan telkinler sonrası Genel-İş Sendikası’na üye olan işçilerin çoğunluğunun istifa ederek, işçilerin işinden olma korkusu nedeniyle üye sayısının 4’e düştüğü belirtiliyor.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ İLE BAŞVURUDA BULUNDU

Öğleden sonra Çanakkale Adliyesine gelerek Mahir Binzet, “Arabuluculuk Bürosu’na” başvuruda bulundu.

Başvuru sonrasında, “haksızlığa boyun eğmeyeceğim, işime geri döneceğim. @patronlarınensesindeyiz” dedi.